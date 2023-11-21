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«О нас вытирают ноги!»: в России взбунтовались жены мобилизованных

  • 21.11.2023, 14:18
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«О нас вытирают ноги!»: в России взбунтовались жены мобилизованных

На них пытаются «воздействовать».

Жены «мобиков» в разных городах России пытаются организовать бунты и митинги, чтобы вернуть домой своих мужчин. Российские власти разрешений на массовые мероприятия не дают, прикрываясь «ковидными ограничениями», вместо этого предлагают россиянкам льготы и деньги.

Об этом говорится в материале BBC. Женщины жалуются, что вместо демобилизации им предлагают увеличение отпусков и зарплат, но это не заменит здоровье мужчин.

Больше всего их беспокоит, что мобилизованные должны быть на фронте до окончания «СВО», но точных дат, когда это произойдет, никто не называет. Поэтому жены оккупантов пытаются придать своей проблеме как можно большую огласку.

В своих отписках на обращение россиянок в Генштабе РФ попытались объяснить, что им невыгодна установка сроков службы мобилизованных. Мол, тогда они будут получать оклад всего в две тысячи рублей, что приведет к катастрофическому падению доходов семей военнослужащих и росту социальной напряженности.

Теперь жены оккупантов жалуются, что российское командование постоянно «переобувается» и меняет свои заявления. Женщины настаивают на том, что воевать должны военные, а не гражданские люди.

«Мы очень долго вели себя мирно, но мы видим, что о нас вытирают ноги. Власть сама себя поставила в ситуацию, когда очень легко раскачивать лодку, и не надо нас в этом винить – мы ничего не раскачиваем, мы просто хотим вернуть наших гражданских мужчин», – заявляют россиянки.

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