«Кладут себе в карман 700—1 000 евро и сразу выставляют транспорт на продажу» 21.11.2023, 14:37

Белорус сам пригнал автомобиль из Литвы и рассказал, есть ли выгода.

Своей историей с av.by решил поделиться белорус, который не испугался сложностей, связанных с самостоятельной покупкой автомобиля за границей.

Олег решил доставить для своей сестры авто из Литвы. Выбор пал на белый Renault Megane с дизельным мотором объёмом 1,5 литра и МКПП.

Удалось ли сэкономить и стоит ли неподготовленному белорусу ввязываться в такую авантюру? На эти и многие другие вопросы герой ответил в новом видеоролике (подробная калькуляция всех расходов также присутствует).

Олег обратился после просмотра вышеупомянутого интервью, потому что рассказ и аргументы перегонщика вызвали у него негодование:

— Принципиально решил не пользоваться услугами посредников, потому что сейчас это весьма дорого. Уж очень большую сумму хотят к итоговой цене приклеить! С кем ни общался, все как один говорят: «Люди, не отправляйтесь туда!» Мол, больше потеряете, чем удастся сэкономить. Но я всё же решил попробовать. Тем более восемь лет назад у меня уже был подобный опыт, — говорит Олег.

Интересуемся, о какой машине и о каком бюджете идёт речь.

— Со всеми расходами хотели уложиться в $14 000, что в целом немного для европейского Renault Megane. Но на нашем рынке цены на эту модель в последнее время сильно взлетели.

Решение покупать именно «Рено Меган» возникло не спонтанно. По мнению Олега, это отличный бюджетный автомобиль для семьи, у него недорогие расходники. Именно поэтому рассматривался вариант только с дизельным 1,5-литровым dCi, который славится своей прочностью и небольшим расходом топлива. Фактор надёжности повлиял и на выбор машины исключительно с МКПП.

— «Автомат» куда более капризный, да и на обслуживание (или, не дай бог, ремонт) может запросто уйти до 1 500 долларов! — отмечает мужчина.

С моделью всё понятно: Renault Megane действительно очень распространён на нашей «вторичке» и пользуется спросом у белорусов. А вот к выбору локации для поиска машины у нас возникли вопросы. Литва как страна для покупки авто в среде перегонщиков имеет откровенно плохую репутацию…

— Даже в вашем ролике подборщик рассказывал, что из Литвы можно привезти автомобиль, чуть ли не сваренный из трёх! Моё мнение по этому вопросу следующее: страна ушла от подобных схем очень давно. Нарваться на проблемный экземпляр будет сложно. А если такие машины и остались, то их единицы, — утверждает Олег. — Литовцы сейчас работают проще и быстрее: покупают лизинговые автомобили, кладут себе в карман 700—1 000 евро и сразу выставляют транспорт на продажу. Даже салон никто не чистит и кузов не моют! В каком виде купили — так и продают.

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