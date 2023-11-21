Знаменитый израильский актер в режиме онлайн уничтожил террористический объект в Газе
- 21.11.2023, 14:53
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Видеофакт.
В аккаунте социальной сети «Инстаграм» израильского актера Идана Амеди опубликовано видео: перед уничтожением одного из объектов террористической инфраструктуры ХАМАСа израильский военнослужащий поясняет, что сейчас этим взрывом почтит память погибших соотечествеников и однополчан.
В ролике звучат имена и фамилии Алексея Шамкалова и Дрора Алтона: по всей вероятности, они были однополчанами Амеди.
Амеди воюет в составе инженерного подразделения.
Известный в Израиле певец и актер Идан Амеди призван в Армию обороны Израиля с начала операции «Железные мечи».
Амеди сыграл роль Саги, бойца элитного спецподразделения, в знаменитом сериале «Фауда».