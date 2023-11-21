«Дочка» БелЖД попала в скандал из-за снаряжения для российских солдат 1 21.11.2023, 14:55

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Поставляла продукцию.

Производители обуви для российских солдат, воюющих в Украине, в 2023 году напрямую закупили в ЕС продукции на 4,1 млн долларов. Одним из крупнейших поставщиков оказалась компания Belintertrans Germany Gmbh — оператор Белорусской железной дороги с офисом в Германии, сообщает украинский расследовательский проект Trap Aggressor.

Журналисты изучили образцы обуви российских военных, оставленные на поле боя и на деоккупированных украинских территориях. Они обнаружили берцы, изготовленные российскими производителями обуви для силовых структур — «Донобувь», «Фарадей», «Искож» и «Юничел».

После анализа торговых баз выяснилось, что эти предприятия производят закупки в европейских странах. В 2023 году они приобрели продукции для производства берцев на 4,1 млн долларов. Крупнейшими поставщиками оказались три компании:

• итальянская Conceria Cervinia Spa (поставила продукции на 1,7 млн долларов);

• белорусско-немецкая Belintertrans Germany GmbH (0,9 млн долларов);

• немецкая Neuhaus GmbH (0,7 млн долларов).

Так, расследователи назвали Belintertrans Germany самым активным европейским партнером «Юничела». Это оператор государственной Белорусской железной дороги с офисом в Германии, который предлагает логистические услуги. Компания учреждена в сентябре 2012 года. Как сообщает ее сайт, она подписала прямой договор на оплату грузовых перевозок с РЖД и «создает премиальные условия для обслуживания контейнерных перевозок по железной дороге между Германией, Россией и Китаем».

По данным расследователей, Belintertrans Germany отправляла товары в Россию от имени предприятия под названием Taiga International Trading Srl — итальянской компании, принадлежащей российским бизнесменам. На русскоязычном сайте последней говорится, что она является важнейшим стратегическим партнером российского «Юничела».

Всего же белорусско-немецкое предприятие за 2023 год поставило «Юничелу» кремы, резину и другую продукцию для обуви на 900 тысяч долларов, утверждают журналисты.

Что касается других европейских фирм, у которых закупают продукцию российские производители берцев для военных, то среди них — немецкие Jakob Keck Chemie GmbH (300 тысяч долларов), Salamander Sps GmbH & Co.Kg (140 тысяч долларов), испанская Celme Sl (400 тысяч долларов).

Авторы расследования отмечают, что Евросоюз не применял полноценное эмбарго на торговлю с Россией, а лишь ввел ограничения на отдельные товары, например, военного или двойного назначения. Кожа, резина, подошвы или другая продукция для изготовления одежды и обуви не попадают под запрет, а потому могут спокойно продаваться из ЕС в Россию.

Кроме этого, российские производители обуви не попали под европейские санкции, несмотря на то, что часть из них оказалась в санкционных списках Украины. Так, «Донобувь» и «Фарадей» находятся под ограничениями в Украине с мая 2023 года. Введение санкций ЕС против этих компаний могло бы усложнить торговлю с ними, пусть и не прекратить ее полностью, считают журналисты.

Trap Aggressor обратился к перечисленным европейским поставщикам за комментарием, однако ответа пока не получил. Правда, еще в мае 2023 года немецкая Salamander публично пообещала перестать торговать с Россией.

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