«Это отбрасывает Россию на 100 лет назад» 1 21.11.2023, 15:04

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Стало известно о новом провале Кремля.

Оборот внешней торговли России за январь - сентябрь 2023 года упал до $530 млрд, что на 16 % меньше, чем годом ранее, сообщила таможенная служба РФ. Снизился экспорт, а импорт вырос. После потери европейского рынка на торговлю с Азией у РФ теперь приходится почти 70 %.

Экономисты отмечают, что снижение российского экспорта - это и падение объемов из-за отсутствия инфраструктуры торговли со странами Юга, это и существенно более низкая доходность этих рынков. Рост импорта - аналогичная проблема.

Торговля с Азией в условиях отсутствия необходимой инфраструктуры (да еще и под санкциями) означает, что один и тот же товар в Европе и в Азии будет стоить для России существенно дороже в Азии.

Отсюда и рост импорта, выраженный в деньгах. Уже поэтому утрата европейского направления торговли (а это, похоже, теперь будет проблемой на многие поколения) отбрасывает Россию на добрую сотню лет, пишет российский аналитик Анатолий Несмиян.

«Мы попали в стагнационный тренд просто в силу невозможности модернизации из-за утраты доступа к технологиям. Азиатские технологии вторичны, стоят существенно дороже, и главное - зависимость политическая будет несравненно серьезнее, чем с европейцами», - отмечает он.

Проблема в том, что создать из этого «азиатского болота» что-то даже отдаленно похожее на европейский рынок невозможно.

У стран глобального Юга просто нет никаких предпосылок стать второй Европой: их экономики вторичны, а периодические всплески всегда заканчиваются катастрофическим крахом, к чему сейчас полным ходом идет Китай, добавляет эксперт.

«Однако сожалеть уже поздно. Питерские урки выполнили свою историческую миссию - обокрали Россию до нитки и оторвали ее от цивилизации. И теперь неважно, кто будет после них, ситуация уже не изменится. Безусловно, дубоголовые патриоты в этом месте сразу же начнут говорить о русской версии идеи «чучхе» и опоре на собственные силы. Но без технологического развития опора на собственные силы - это всегда отставание, причем фатальное и непреходящее. Без доступа к передовым технологиям и конкуренции с самыми развитыми странами шансов на развитие нет. Это как играть в футбол со сборной Кубы. Что толку в победе 8:0, если сборная Кубы - это сборная ЖЭКа? Никакая Азия не станет продавать нам технологии, которые позволят России опередить их хоть в чем-то, так что отставание уже заложено на очень длительную перспективу», - подчеркнул эксперт.

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