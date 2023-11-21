В Мелитополе партизаны накормили крысиным ядом офицеров российской ФСБ 1 21.11.2023, 15:27

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Россияне заказали в одном из местных кафе еду и алкоголь.

В оккупированном Мелитополе Запорожской области украинские партизаны отравили сразу несколько российских захватчиков, сообщил мэр города в экзиле Иван Федоров.

По словам градоначальника, активисты украинского сопротивления узнали, что россияне заказали в одном из местных кафе еду и алкоголь, после чего приправили все это крысиным ядом.

«Есть очередная партия ликвидированных врагов, о чем даже пишут вражеские ТГ-каналы. Наши партизаны заказали еду в одном из местных кафе, и, после того как российские оккупанты смогли ее отведать, все (оккупанты - ред.) отравились. Часть из них погибла и больше точно не сможет воевать против нашего государства», – отметил Федоров.

В свою очередь, российские медиаресурсы сообщают, что еду с крысиным ядом получили сотрудники российской службы ФСБ.

В результате минимум трое из них умерли, еще один, причем офицер, находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В данный момент оккупанты пытаются найти курьера, который привез оккупантам отравленный ужин, но эти поиски пока не увенчались ничем.

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