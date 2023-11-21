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Силовики задержали вернувшуюся из Польши девушку

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  • 21.11.2023, 15:50
  • 2,540
Силовики задержали вернувшуюся из Польши девушку
Валерия Стаховская

Ее отправили в ИВС.

Силовики задержали могилевчанку, которая жила в Польше. По информации «Медиазоны», девушку зовут Валерия Стаховская.

Близкий к силовикам телеграм-канал сообщает, что девушка помещена в ИВС по статье о распространении «экстремистских» материалов, у нее изъят телефон. Сообщается, что девушка в своем телеграм-канале размещала посты о деятельности запрещенных на территории Беларуси организаций и освещала акции, проходившие за рубежом.

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