Силовики задержали вернувшуюся из Польши девушку

Силовики задержали вернувшуюся из Польши девушку2
- 21.11.2023, 15:50
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Ее отправили в ИВС.
Силовики задержали могилевчанку, которая жила в Польше. По информации «Медиазоны», девушку зовут Валерия Стаховская.
Близкий к силовикам телеграм-канал сообщает, что девушка помещена в ИВС по статье о распространении «экстремистских» материалов, у нее изъят телефон. Сообщается, что девушка в своем телеграм-канале размещала посты о деятельности запрещенных на территории Беларуси организаций и освещала акции, проходившие за рубежом.