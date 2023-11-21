«Генерал СВР»: Медведева избили по приказу Патрушева 21.11.2023, 15:55

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Николай Патрушев

Секретарь Совбеза РФ все больше входит в роль «кукловода».

Телеграм-канал «Генерал СВР», сообщивший о якобы «смерти» главы РФ Владимира Путина, написал о дальнейшем усилении роли в Кремле секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева:

— Человек похожий на президента России по-прежнему остается на задворках информационной повестки, а те, даже небольшие, поводы, с которыми он все-таки появляется в медийном поле, заставляют нервничать как его кураторов, так и главного кукловода-секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Вчерашнее, казалось бы абсолютно заурядное мероприятие, передача регионам новой техники для системы общественного транспорта, которое проходило в режиме видеосвязи, и то пошло не по плану.

Возмутителем спокойствия оказался глава Чечни Рамзан Кадыров, который решил воспользоваться эфиром и пригласить двойника президента в Чечню. Приглашение было неожиданным и двойник чуть было не растерялся, но все же сумел уйти от прямого ответа, похвалив главу региона и перешел к общению с другими участниками мероприятия. Конечно, не в планах Патрушева отпускать дублера президента в Чечню, где контролировать его будет труднее, чем где бы то ни было еще.

Вчера Николаю Патрушеву доложили, что будущий председатель Госдумы Дмитрий Медведев, вопреки рекомендациям и вразрез данным обещаниям «не пить», начал употреблять спиртное. Патрушев назвал Медведева «муд..ком» и распорядился привести строптивого бывшего президента России в чувство, что сотрудники ФСО и сделали.

Теперь Дмитрию Анатольевичу понадобится дополнительный грим в районе ушей, под глазами и на шее, остальные удары пришлись по тем частям тела Медведева, которые обычно скрыты под одеждой. Кто бы ни был во главе России, у Дмитрия Медведева все стабильно, экзекуции, как по расписанию.

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