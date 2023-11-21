Песков заявил о покушениях на Путина 21.11.2023, 16:01

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Пресс-секретарь Кремля дополнил слова Зеленского о ликвидации главы РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского в ответ на вопрос о том, готова ли Украина ликвидировать Владимира Путина.

По его словам, на Путина уже якобы много раз покушались словесно из Украины, передает ТАСС.

«Покушались словесно на Путина много раз из Украины. На самых разных уровнях. Мы прекрасно осознаем это. И ничего у них (Украины - ред.) не получится», - сказал Песков.

Напомним, Зеленский в интервью The Sun заявил, что Россия не оставляет намерений любым способом устранить украинского президента, и Украина в свою очередь также может ликвидировать Путина, если будет такая возможность, потому что речь идет о защите страны.

На вопрос, воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если представится такая возможность, Зеленский ответил: «Это война − и Украина имеет все права защищать свою землю».

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