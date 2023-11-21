Часть бывших магазинов «Виталюр» уходит другим сетям 21.11.2023, 16:07

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Что происходит?

В соцсетях появилась информация о том, что закрываются некоторые магазины «Санта». Как выяснил Office Life, речь идет о бывших магазинах «Виталюр», которые в начале года перешли в аренду «Санте». В ближайшее время часть из них действительно сменит вывески на другие торговые сети.

Как объяснили OL представители «Санты», в начале года компания «подставила плечо „Виталюру“ в сложный для него период и взяла под свое операционное управление 81 магазин этой сети».

— Мы выкупили торговое оборудование, товар и поддержали «Виталюр» финансово. Это позволило не только сохранить самое важное — персонал и покупателей, но и помочь «Виталюру» рассчитываться с государством, сотрудниками и поставщиками, сохранить свою платежеспособность. Сейчас пришло время двигаться дальше. По ряду торговых объектов по соглашению сторон договоры аренды прекращаются, и собственник заключает новые договоры с иными операторами, — сообщил представитель «Санта».

Гендиректор «Виталюра» Виталий Яцук подтвердил Office Life, что ряд магазинов, которые были в аренде у «Санты», сейчас передают другим торговым сетям. По его словам, в начале года, когда нужно было передать в аренду и сохранить 81 магазин, это была сложная сделка, воплотить в жизнь которую решили с одним игроком — сетью «Санта».

— На тот момент у нас была договоренность с «Сантой», что мы вернемся к разговору о том, чтобы передать часть объектов другим торговым сетям. Например, это касается крупных торговых объектов, так как для «Санты» не характерен данный формат. В итоге в середине лета мы провели переговоры, и сейчас речь идет о передаче примерно 20 торговых объектов. Но их число может вырасти, — отметил Виталий Яцук.

Он уточнил, что часть магазинов передают торговой сети Green — таких объектов запланировано восемь. Еще четыре магазина будут арендовать «Соседи» и два — «Гиппо». Кроме того, «Виталюр» ведет переговоры еще с двумя торговыми сетями.

Магазины переходят другим сетям как в Минске, где расположено 80% площадей «Виталюра», так и в регионах.

Торговое оборудование, которое было в магазинах «Виталюр», сейчас принадлежит «Санте». Обычно его покупает та сеть, которая арендует торговый объект.

По словам Виталия Яцука, долг «Виталюра» перед белорусскими поставщиками в размере 100 млн рублей уже фактически погашен.

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