В Германии предрекли войну с Россией через шесть лет 21.11.2023, 16:11

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Фото: Reuters

Кремль фактически перевел экономику на военные рельсы.

У Германии и других членов НАТО есть около 6–10 лет, чтобы подготовиться к войне с Россией на своей территории.

Такая оценка содержится в докладе «Предотвратить следующую войну» Германского общества внешней политики (DGAP). Авторами документа выступили эксперты Центра безопасности и обороны в Берлине Кристиан Меллинг и Торбен Шютц, пишет The Moscow Times.

По их мнению, Москве понадобится не более 10 лет, чтобы восстановить свою армию для нападения на НАТО после окончания интенсивных боевых действий в Украине.

Эксперты отмечают, что на текущий момент Россия фактически перевела экономику на военные рельсы и использует это для восстановления Вооруженных сил перед новой войной, в том числе для пополнения Вооруженных сил военной техникой.

Согласно подсчетам Меллинга и Шютца, Россия может обучать около 280 тыс. новобранцев в год. Таким образом, за шесть лет она способна подготовить почти 1,7 млн человек, а через десять лет — 2,8 млн.

«Даже после почти двух лет войны в Украине военный потенциал России выше, чем это представляется», — пишут авторы доклада. Они отметили, что Германия и НАТО участвуют в «гонке со временем», чтобы укрепить свои обычные вооруженные силы и сдержать возможное нападение России на такие страны, как Литва, Латвия и Эстония.

Для предотвращения войны страны НАТО должны показать России, что конфликт с блоком безнадежен для Москвы. Эксперты предлагают в этих целях быстро увеличить военный потенциал стран ЕС и открыто сообщить об этом России. Завершить перестройку НАТО необходимо как минимум за год того, как Россия будет готова к войне с альянсом на его территории, подчеркнули Меллинг и Шютц.

Эксперты Центра безопасности и обороны в Берлине также отмечают, что это особенно важно, так как нет надежды на изменение российского режима и активизацию гражданского общества в России в ближайшее время.

Как пишет Deutsche Welle, Меллинг основывал свой анализ на информации, полученной от разведывательных и оборонных служб Германии. Также он учитывал новые направления оборонной политики бундесвера, которые были представлены министром обороны ФРГ Борисом Писториусом в начале ноября.

При этом главным допущением экспертов является то, что России удастся заморозить конфликт на Украине, что даст Москве время для восстановления своей армии. Но в Берлине мало кто верит в скорое прекращение военных действий, отмечает DW.

«У обеих сторон есть дальнейшие военные планы. Я думаю, мы должны предположить, что это будет продолжаться еще какое-то время», — сказал аналитик Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.

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