Военный эксперт: Для российских оккупантов начинаются максимальные трудности 21.11.2023, 16:26

ВСУ могут прижать агрессоров на левобережье Херсонщины.

Украинские военные добились значительных успехов на левобережье Херсонской области. Защитники Украины после увеличения активности на левом берегу Днепра могут создать максимальные трудности для российских оккупантов в будущем.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона. Он отмечает, что захватчики, следуя своей традиционной схеме, пытаются удержать все территории, которые сейчас находятся под оккупацией. И поэтому стране-агрессору России приходится «размазывать» свои войска по большой территории, уменьшая их плотность.

По словам эксперта, одними из целей ВСУ при создании плацдарма на левобережье Херсонщины является дезориентация российских оккупантов и уменьшение плотности войск РФ на Запорожском направлении.

Грабский отмечает, что пока не приходится говорить о каких-то масштабных наступательных операциях украинских войск. Но в будущем могут возникнуть условия, при которых украинская армия может развивать локальные наступательные действия именно по этому направлению.

«Целью может быть максимально приблизиться к Крыму, из которого осуществляется обеспечение российских войск, действующих в Северной Таврии. Поэтому приближение к Крыму украинских огневых средств серьезно повлияет на возможность обеспечения группировки противника, которая действует на северо-таврическом направлении, и поэтому это достаточно серьезная угроза», – заявил Грабский.

По его словам, не стоит исключать варианта, что в будущем в случае насыщения инженерной техникой украинские войска могут начать проводить наступательные операции на этом направлении.

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