«Такова цена за привлечение внимания общества к проблеме» 4 21.11.2023, 16:33

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Белорус рассказал о необычном случае на парковке.

Читатель Onlíner рассказал о ситуации, которая произошла на парковке возле торгового центра «Яркий», расположенного у МКАД. Как и на большинстве подобных парковок, там есть места, специально предназначенные для автомобилей с обозначениями «Инвалид». И как это часто случается, эти места были заняты машинами без таких обозначений. С этого все и началось.

Дело было 15 ноября.

— Я сам являюсь инвалидом II группы, моя машина обозначена соответствующими знаками «Инвалид» спереди и сзади, как того и требуют ПДД, — рассказал наш читатель. — Приехал в торговый центр. По традиции обозначенные места заняты теми, кто не имеет права там парковаться. Это происходит на всех парковках всех ТЦ и повсеместно в городе. На мой взгляд, бороться с проблемой нужно кратным увеличением штрафов и введением фотофиксации.

К этому еще вернемся, сейчас речь о конкретном происшествии. На парковке ТЦ «Яркий», как говорит собеседник, шесть обозначенных мест для автомобилей со знаком «Инвалид».

— Только один авто на тот момент стоял согласно ПДД. Что было делать? Я подпер машину одного господина, понимая, что тем самым нарушил ПДД. Но терпение уже давно в таком вопросе иссякло из-за тотального наплевательского отношения, да и просто хотелось показать человеку из подпертого авто, что нужно уважать других людей, если ты живешь в цивилизованном обществе, и послушать, что он скажет по этому поводу. Думаю, многие инвалиды поймут мои мотивы, — отметил наш читатель.

Когда он вернулся, той машины, что он подпер, уже не было. Да и вообще специальная парковка заметно расчистилась. Зато на стекле своего авто водитель обнаружил записку оскорбительного содержания с чем-то вроде угрозы.

— После этого я вызвал сотрудников милиции, чтобы этому эпизоду была дана правовая оценка. О возможном штрафе за совершенное мной нарушение ПДД я проинформирован. Но такова цена за привлечение внимания общества к проблеме, которая, безусловно, существует, — считает собеседник.

Теперь к законам. Табличка 7.17 «Инвалиды» информирует, что стояночная площадка или ее часть отведена для стоянки транспортных средств с опознавательным знаком «Инвалид». Именно со знаком. Правила не предусматривают каких-либо отступлений для тех, кто имеет основания парковаться на выделенном месте, но не имеет на авто таблички по какой-либо причине.

Пункт 203.1 ПДД гласит, что опознавательный знак «Инвалид» в виде квадрата желтого цвета со стороной 150 мм и с изображением символа дорожного знака «Инвалиды» черного цвета устанавливается по желанию водителя спереди и сзади механического транспортного средства, управляемого инвалидом I, II группы или инвалидом III группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата либо перевозящего таких инвалидов.

Ранее некоторые прибегали к хитрости, указывая на то, что стоянка — это свыше 5 минут, а с секундомером никто не стоит, поэтому, дескать, речь не о стоянке, а об остановке, а значит, это не нарушение. Однако в актуальной редакции ПДД соответствующий пункт был несколько изменен: «143.1 Остановка и стоянка ТС запрещаются в местах, предназначенных для стоянки ТС с опознавательным знаком „Инвалид“, за исключением ТС с опознавательным знаком „Инвалид”».

Что касается предусмотренной ответственности, то, по мнению многих, она слишком мягкая, к тому же где гарантия, что каждого нарушителя накажут?

В любом случае напоминаем, что в соответствии с ч. 2 ст. 18.18 Кодекса об административных правонарушениях неправомерная стоянка транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, влечет наложение штрафа в размере двух базовых величин (на данный момент это 74 рубля).

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