Путин помиловал сатаниста-людоеда 10 21.11.2023, 16:39

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Николай Оголобяк

Он убил двух девушек, расчленил их и съел некоторые части тела.

Член банды убийц и сатанист Николай Оголобяк освобожден от наказания за участие в войне против Украины. Он должен был отбывать наказание до 2030 года, но был освобожден после полугодовой службы в составе группы «Шторме Z» и ранения, передает Arbat.media.

Банда ярославских подростков-сатанистов совершила жестокое убийство в 2008 году. Убийцы расчленили девушек и представили преступление как ритуальное жертвоприношение, «посвященное сатане».

Так, согласно материалам уголовного дела, летом 2008 года банда напоила двух знакомых девушек и вывезла их в лес. Где преступники разожгли костер, затем закололи жертв кинжалами. После того как жертв расчленили, некоторые части их тела съели.

Следователи утверждали, что лишал жизни девушек именно Оголобяк – он перерезал им горло. Причем он был единственным совершеннолетним в жестокой банде.

Приговор сатанистам вынесли по статьям – убийство, надругательство над телами умерших, надругательство над местами захоронений, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Главарь банды Оголобяк должен был освободиться только в 2030 году, но получил помилование от Владимира Путина. Полгода провоевав в составе «Шторм-Z» он вернулся в родной Ярославль. Сейчас преступник восстанавливается после серьезного ранения.

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