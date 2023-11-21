Путин помиловал сатаниста-людоеда

Путин помиловал сатаниста-людоеда10
- 21.11.2023, 16:39
- 7,284
Он убил двух девушек, расчленил их и съел некоторые части тела.
Член банды убийц и сатанист Николай Оголобяк освобожден от наказания за участие в войне против Украины. Он должен был отбывать наказание до 2030 года, но был освобожден после полугодовой службы в составе группы «Шторме Z» и ранения, передает Arbat.media.
Банда ярославских подростков-сатанистов совершила жестокое убийство в 2008 году. Убийцы расчленили девушек и представили преступление как ритуальное жертвоприношение, «посвященное сатане».
Так, согласно материалам уголовного дела, летом 2008 года банда напоила двух знакомых девушек и вывезла их в лес. Где преступники разожгли костер, затем закололи жертв кинжалами. После того как жертв расчленили, некоторые части их тела съели.
Следователи утверждали, что лишал жизни девушек именно Оголобяк – он перерезал им горло. Причем он был единственным совершеннолетним в жестокой банде.
Приговор сатанистам вынесли по статьям – убийство, надругательство над телами умерших, надругательство над местами захоронений, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Главарь банды Оголобяк должен был освободиться только в 2030 году, но получил помилование от Владимира Путина. Полгода провоевав в составе «Шторм-Z» он вернулся в родной Ярославль. Сейчас преступник восстанавливается после серьезного ранения.