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Лавров нацелился на «продвижение» русского языка в Беларуси

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  • 21.11.2023, 16:45
  • 7,258
Лавров нацелился на «продвижение» русского языка в Беларуси

Что планирует делать.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил «обрусением» всем странам-соседкам РФ. 

Об интересе Москвы в продвижении русского языка чиновник заявил в рамках 41-го заседания Совета глава субъектов РФ. 

Во время своей речи Лавров акцентировал, что Россия намерена «навязывать» русский язык путем расширения образовательных программ, прежде всего, в приграничных с РФ странах. 

Также он указал, что часть усилий Россия направит на то, чтобы трудовые мигранты выучили русский. 

«Мы заинтересованы в продвижении позиций русского языка, прежде всего, в приграничных с Россией странах, а также в расширении образовательных программ на русском языке с прицелом в том числе на обучение трудовых мигрантов», - сказал он.

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