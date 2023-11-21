Лавров нацелился на «продвижение» русского языка в Беларуси

Лавров нацелился на «продвижение» русского языка в Беларуси15
- 21.11.2023, 16:45
- 7,258
Что планирует делать.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил «обрусением» всем странам-соседкам РФ.
Об интересе Москвы в продвижении русского языка чиновник заявил в рамках 41-го заседания Совета глава субъектов РФ.
Во время своей речи Лавров акцентировал, что Россия намерена «навязывать» русский язык путем расширения образовательных программ, прежде всего, в приграничных с РФ странах.
Также он указал, что часть усилий Россия направит на то, чтобы трудовые мигранты выучили русский.
«Мы заинтересованы в продвижении позиций русского языка, прежде всего, в приграничных с Россией странах, а также в расширении образовательных программ на русском языке с прицелом в том числе на обучение трудовых мигрантов», - сказал он.