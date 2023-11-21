«Хотят купить за две копейки брендовые вещи» 5 21.11.2023, 16:58

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Белорусы жестко высказались о ценах на рынке.

Блогер из Витебска сняла видео и устроила переполох на местном рынке. Она примеряла одежду и рассказывала, что сколько стоит.

Читатели сайта Charter97.org отреагировали на ситуацию на рынке. Приводим некоторые их комментарии:

«Цены ровно те, по которым покупают!»

«Если страна живет за колючей проволокой, то это не рынок, а лагерь. Скажите: к нам может спокойно приехать и торговать человек из Украины, из Польши, из Литвы? Чтобы была конкуренция! И по шмоткам, и по фруктам-овощам-рыбе».

«Это рынок. Там можно и нужно торговаться. Если хозяин покупает товар за 100, то продает его за 200, а продавец называет цену в 250. 50 — это на торг. Если покупают без торга, то 50 — это честно заработанные продавцом деньги. Все без обмана».

«Все эти деловые и крутые тиктокерши, которые хотят купить за две копейки брендовые вещи на местечковом рынке в маленьком городке, много ли они знают о работе этих рынков? О работе предпринимателей на этих рынках? Или обычная тема из серии про «жирных котов» и «пожму руку последнему предпринимателю»? Зачем ей устраивать переполох и истерики, выбор у нее есть — может купить, а может идти лесом туда, где дешевле!».

«У любого продавца должны быть на виду ценники, а не верить им на слово. Всему виной тот, кто сделал девальвацию в 10 тысяч раз. Сегодня умножьте любую цену, в любом месте на 10 000, становится понятным, что пальто за 600 рублей — это 600 х 10 000, что равно 6 000 000.

Таких цен до девальвации не было ни в магазинах, ни на рынках».

«Древняя истина: «Если кому-то не нравятся чужие цены — он может продавать свой товар по любой цене или даже дарить».

«Вот власти выгодно иметь кучу таких «предпринимателей»! Это своеобразная зона для кормления всяких контролирующих органов. В нормальных странах торг может быть уместен, если вы покупаете партию товара. А так, пришел в магазин, везде стоят цены, никто не торгуется, не скандалит. Это атавизм из прошлого, плюс система и менталитет.

«На то он и рынок, чтобы цены на нем от всего зависели! От спроса, от предложения, от прессы, от высказываний политиков, от директора пляжа и т. д.».

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