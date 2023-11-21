NYT: Мир входит в новую эру 3 21.11.2023, 17:06

3,932

Война в Украине ускорила процесс.

Человечество стоит на пороге эры автономных боевых дронов. Ряд стран призывают немедленно ввести ограничения на этот вид оружия, но США и другие крупные державы выступают против запретов, пишет The New York Times.

«Это похоже на что-то из научной фантастики: стаи роботов-убийц, которые самостоятельно охотятся на цели и способны прилетать для убийства без какого-либо согласия человека. Но это уже близко к реальности, поскольку США, Китай и несколько других стран быстро прогрессируют в разработке и развертывании новых технологий, которые могут изменить природу войны, передав решения о жизни и смерти автономным дронам, оборудованным искусственным интеллектом», – говорится в публикации.

Эта перспектива настолько тревожит многие другие страны, что они пытаются привлечь к ней внимание с помощью предложений в ООН ввести юридически обязательные правила по использованию «летального автономного оружия».

Быстрое развитие искусственного интеллекта и интенсивное использование беспилотных летательных аппаратов в конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке сделали этот вопрос еще более актуальным. Пока что дроны обычно полагаются на людей-операторов для выполнения смертоносных миссий, но разрабатывается программное обеспечение, которое вскоре позволит им находить и выбирать цели самостоятельно.

Интенсивное глушение радиосвязи и GPS, нарушающее связь между дроном и оператором, наблюдаемое на фронте в Украине, лишь ускорило разработку именно автономных систем, чтобы дроны могли воевать, даже потеряв связь.

«Это не сюжет романа-антиутопии, а надвигающаяся реальность», — сказал официальным лицам на недавнем заседании ООН Гастон Браун, премьер-министр островного государства Антигуа и Барбуда.

Соединенные Штаты уже приняли добровольную политику, устанавливающую ограничения на использование искусственного интеллекта и смертоносного автономного оружия. Политика Пентагона запрещает использование любого нового автономного оружия или даже его разработки, если они не были одобрены высокопоставленными должностными лицами Министерства обороны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».