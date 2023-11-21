Горячие пески Египта, солнечные ОАЭ и шарм Армении: куда минчане улетают праздновать Новый год 3 21.11.2023, 17:13

Подкупает экзотика.

Чем белорусов так манят лазурные побережья и почему снег — теперь далеко не обязательный атрибут Нового года, пишет корреспондент агентства «Минск-Новости» Кристина Лосева.

— Одним из наших лидирующих, самых масштабных направлений можно назвать Эмираты. Это направление круглогодичное, вылеты организовываются каждый день. Также спросом пользуется Египет и Индия (как пляжный отдых, так и экскурсионные туры), — рассказывает оператор одной из столичных туристических компаний Ольга. — Не самыми массовыми, но при этом не менее интересными направлениями считаются Армения (люди интересуются как экскурсионной программой, так и горнолыжными курортами, которые подготовлены с ориентиром на празднование Нового года) и Грузия.

По словам собеседницы, если рассматривать наиболее популярные варианты (Эмираты и Египет), туристов в большей степени привлекает возможность насладиться морем и понежиться на пляже, что зимой для большинства минчан так и остается несбыточной мечтой (это не экскурсионные программы). Так что путешественников понять можно. И хоть возвращаться в снежную столицу после песчаных берегов ОАЭ не особо приятно, этому предшествует весьма привлекательная перспектива на пару недель породниться с палящим солнцем востока.

— У нас есть вылеты из Минска и в Шарм-эль-Шейх, и в Хургаду. В Эмираты у нас также предусмотрены ежедневные рейсы: в Дубай или Шарджу в зависимости от дней недели. Потребители бронируют абсолютно разные гостиницы и номера — все зависит от бюджета, которым они располагают. К слову, некоторые отели уже уходят на stopsale (останавливают продажи. — Прим. авт.) из-за того, что все места раскуплены, — делится Ольга. — Период времени с 24 декабря по 10 января традиционно считается «высоким сезоном». Соответственно, когда речь идет о новогодних и рождественских датах, мы рекомендуем побеспокоиться о своем отдыхе заранее, в особенности это касается тех туристов, которые привыкли из года в год останавливаться в одном и том же отеле.

Собеседница отмечает, что у некоторых потребителей празднование Нового года на море становится своего рода традицией. Они любят путешествовать, могут себе это позволить и стабильно заказывают различные туры на каникулярные даты. Подкупает экзотика.

Что касается предпраздничной суеты, многие отели ОАЭ и Египта категории от четырех звезд и выше организовывают для туристов тематические новогодние ужины, предлагают им различного рода развлекательные программы. Так что любителям контраста в виде елочки, установленной в лобби отеля, и + 30 C за окном такие туры приходятся по вкусу. Пусть это далеко от снежной классики, но в своей самобытности не менее привлекательно.

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