В россонских магазинах дефицит товаров 2 21.11.2023, 17:39

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Проблему признали даже местные власти.

В Россонском районе Витебской области складывается сложная ситуация в магазинах и автолавках потребкооперации, пишет районная газета «Голас Расоншчыны». На прилавках не хватает элементарных товаров.

В райисполкоме о проблеме знают и постоянно информируют об этом и облисполком. «Мы проводим внеплановые мониторинги: отслеживаем качество торгового обслуживания. Главная проблема — товарная насыщенность», — сообщила начальник отдела экономики райисполкома Виктория Бодунова.

Товаров в продаже катастрофически мало. Как пишет издание, «шоколад, бисквитные изделия, рыба мороженая, рыбные пресервы, йогурты — это нынче в магазинах роскошь».

Продаются несколько наименований шампуня, порошков, зубной пасты и одна-две пары сапог. По словам Бодуновой, ничего нового из непродовольственных товаров «не поступает уже больше двух лет».

В ужасном состоянии находятся и автомагазины. Их износ давно составил больше 100%, отмечает районка. В издании считают, что «решить проблему на местах нереально», и переадресовывают ее руководству Витебского потребительского общества. Там, кстати, ищут продавцов, которые будут работать за 650 рублей в месяц.

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