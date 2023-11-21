Все началось с Украины Леонид Невзлин

21.11.2023, 17:47

Леонид Невзлин

Демократия имеет привкус железа, слез и пота.

Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы.

В будущем учебнике новейшей истории Европы первый раздел должен начинаться с 2004 года, с событий на Майдане, и заканчиваться 2013-м годом, событиями Революции Достоинства.

Все началось с Украины. Конец фукуямовской истории перетек в начало европейской трансформации и кризиса. Украинцы каким-то удивительным образом, сквозь вихри постмодернизма и пьянящего вкуса победы либерализма, смогли дотянуться до европейцев и показать им зеркало, в которое Европа давно не заглядывала. Там были простые истины: достоинство и свободу оплачивают кровью. Демократия имеет привкус железа, слез и пота.

Сегодня Европа делает первые решительные шаги. Для окончательного пробуждения понадобилось десятилетие и тысячи украинских жизней. Летаргический сон был прерван на Майдане, в центре Киева, молодыми парнями и девушками, которые разрывали кровавые объятия России. История давала шанс в 2015-м, но уютный европейский санаторий — ради народа где-то на окраине — никто не хотел покидать.

Украинский историк Ярослав Грицак интеллигентно поясняет этот исторический пофигизм плохой памятью европейцев. Они так привыкли смотреть на Украину в тени России, что совершенно забыли, что это был относительно небольшой период. Украина всегда была ближе к Европе, чем могло показаться простому обывателю из Берлина. Отсюда и удивление, и восхищение украинцами в начале 2022-го. И там же ответ, почему майданы невозможны в России — и абсолютно естественны в Украине.

Украина — дитя Европы. Подросток со шрамами и оружием, возвращающийся домой… Мне бы очень хотелось, чтобы на этот раз двери европейского дома были открыты для украинцев настежь.

Вечная память погибшим за Свободу и Достоинство.

Леонид Невзлин, Telegram

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