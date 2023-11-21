В Беларуси у врачей появились новые обязанности
- 21.11.2023, 18:06
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В Сеть попал интересный документ.
Очередными дополнениями к правилам внутреннего трудового распорядка в больницах поделился телеграм-канал «Белые халаты».
Что теперь запрещено работникам:
- приносить на территорию учреждения здравоохранения «экстремистскую» символику.
- Учавствовать в социальных опросах на территории учреждения здравоохранения.
- Допускать выражения, которые порочат деловую репутацию нанимателя.
- И многое другое...
«Мы очень сочувствуем всем тем, кто остается в Беларуси по разным причинам, а на его шее еще туже затягивают ошейник. Мы понимаем, что никакие слова поддержки не помогут вам легче переносить тот беспредел, что творится, но мыслями и сердцем мы всегда с вами! Наша сила в единстве, не стоит об этом забывать», - пишут «Белые халаты».