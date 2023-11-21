закрыть
21 ноября 2023, вторник, 18:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси у врачей появились новые обязанности

  • 21.11.2023, 18:06
  • 1,032
В Беларуси у врачей появились новые обязанности

В Сеть попал интересный документ.

Очередными дополнениями к правилам внутреннего трудового распорядка в больницах поделился телеграм-канал «Белые халаты».

Что теперь запрещено работникам:

- приносить на территорию учреждения здравоохранения «экстремистскую» символику.

- Учавствовать в социальных опросах на территории учреждения здравоохранения.

- Допускать выражения, которые порочат деловую репутацию нанимателя.

- И многое другое...

«Мы очень сочувствуем всем тем, кто остается в Беларуси по разным причинам, а на его шее еще туже затягивают ошейник. Мы понимаем, что никакие слова поддержки не помогут вам легче переносить тот беспредел, что творится, но мыслями и сердцем мы всегда с вами! Наша сила в единстве, не стоит об этом забывать», - пишут «Белые халаты».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черноморскому флоту мерещится «Москва»
Черноморскому флоту мерещится «Москва» Владимир Халип
Военно-патриотическая усушка и утруска
Военно-патриотическая усушка и утруска Ирина Халип
Путину больно
Путину больно Александр Невзоров
Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров