В Беларуси у врачей появились новые обязанности 21.11.2023, 18:06

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В Сеть попал интересный документ.

Очередными дополнениями к правилам внутреннего трудового распорядка в больницах поделился телеграм-канал «Белые халаты».

Что теперь запрещено работникам:

- приносить на территорию учреждения здравоохранения «экстремистскую» символику.

- Учавствовать в социальных опросах на территории учреждения здравоохранения.

- Допускать выражения, которые порочат деловую репутацию нанимателя.

- И многое другое...

«Мы очень сочувствуем всем тем, кто остается в Беларуси по разным причинам, а на его шее еще туже затягивают ошейник. Мы понимаем, что никакие слова поддержки не помогут вам легче переносить тот беспредел, что творится, но мыслями и сердцем мы всегда с вами! Наша сила в единстве, не стоит об этом забывать», - пишут «Белые халаты».

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