Ученые: В очень далеких галактиках обнаружен неожиданный химический элемент 1 21.11.2023, 18:26

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Фото: NASA

Проведен анализ химического состава 23 галактик из ранней Вселенной.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Astrophysical Journal Letters, ученые обнаружили, что очень далекие галактики из ранней Вселенной имеют неожиданные особенности. Новое открытие поможет лучше понять эволюцию первых галактик во Вселенной, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Ученые изучили данные наблюдений за ранней Вселенной, проведенные космическим телескопом Уэбб, чтобы лучше понять их эволюцию. Телескоп наблюдал за 23 галактиками, которые сформировались через 2-3 млрд лет после Большого взрыва.

Анализ данных преподнес пару неожиданных сюрпризов. В частности, ученые выяснили, что эти галактики имеют более высокую температуру, чем ожидалось, а также в химическом составе галактик были обнаружены тяжелые элементы, но один из этих элементов ученые вообще не ожидали найти.

Астрономы после анализа данных выяснили, что в составе галактик, кроме самых распространенных химических элементов — водорода и гелия – находятся еще и более тяжелые элементы: азот, кислород, кремний, сера, аргон и никель. Первые пять элементов из этого списка ученые предполагали найти, но обнаружения никеля, который тяжелее железа, стало для них полной неожиданностью. По словам ученых, они даже не надеялись найти никель в таких ранних галактиках.

Дело в том, что даже в галактиках, которые сформировались позже, чем исследуемые объекты из ранней Вселенной, никель встречается очень редко. И это после того, как в этих галактиках появилось и исчезло несколько поколений звезд, которые после взрыва сверхновых распространяли по галактикам все боле тяжелые химические элементы.

Учитывая то, что тяжелые элементы рождаются в недрах звезд, при этом чем они более тяжелые, тем звезда должна быть наполнена большим количеством элементов, полученных от прошлых поколений, чет более удивительным является обнаружение никеля в столь ранний период истории Вселенной. Ученые говорят, что в недрах звезд в исследуемых галактиках происходит что-то уникальное и пока не известное астрономам. Что касается слишком высокой температуры галактик, чем ожидаемая для таких объектов из ранней Вселенной, то это может быть связано с уникальным химическим составом галактик, считают ученые.

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