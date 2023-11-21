Александр Прокопенко: всенародный любимец и футбольный пахарь в одном лице Евгений Булова

21.11.2023, 19:18

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Александр Прокопенко

Легендарный Прокоп в 1982 году в составе минского «Динамо» стал чемпионом Советского Союза.

Однажды в Могилеве появился Александр Прокопенко. Да, тот самый, легендарный Прокоп, который в 1982 году в составе футбольной команды минского «Динамо» стал чемпионом Советского Союза. Который в 1980 году в составе сборной СССР стал бронзовым призером XXII Олимпийских игр в Москве.

16 ноября, Александру Прокопенко могло бы исполниться 70 лет! Могло бы… Увы, всенародный любимец (и это не преувеличение) умер еще в далеком 1989 году.

Трудные времена

В могилевском «Днепре» уроженец Бобруйска Прокопенко оказался далеко не в самый благостный для себя период. На дворе стоял 1986 год…

К сожалению, человек искушаем. Проявляя слабости характера, он зачастую рискует стать жертвой пагубной, безжалостной к таланту страсти, которая всецело захватывает его тело и душу. Не многим удается с честью выйти из такой сложной ситуации, оправиться от ударов судьбы. Прокопенко не смог.

В очередной раз вымаливая у руководства согласие на возможность остаться в команде, он выходил на поле и пахал, пахал, пахал… А потом неожиданно пропадал. К примеру, прямо из вагона поезда, выскочив на минутку на какой-нибудь станции якобы за минералкой.

Это был черный, беспросветный период его жизни. В 1986 году, уже пройдя не один круг ада, Александр Прокопенко предпринял еще одну попытку вернуться в футбол, без которого он просто не мыслил своей дальнейшей жизни. Его приютил наш «Днепр». Руководимая тогда Валерием Стрельцовым команда играла во второй лиге чемпионата СССР.

В составе «Днепра» Прокоп сыграл один сезон, 15 игр, и забил 2 гола. Несмотря на то, что (как сказано выше) это было очень сложное для спортсмена время, даже его краткосрочное присутствие пошло на пользу команде: самоотдача, упорство, мастерство, проявляемое в играх и на тренировках, не могло остаться незамеченным более молодыми спортсменами. Он был действительно футбольным пахарем.

К слову, в составе сборной Советского Союза, которая на Московской Олимпиаде завоевала бронзовые медали, Александр Прокопенко был единственным белорусским футболистом, которого пригласил главный тренер команды легендарный Константин Бесков.

Спасибо тебе, Прокоп!

Уж извините, но по случаю такого знакового юбилея не могу не упомянуть о том, что в середине шестидесятых выходил на поле играть против Прокопа в матче соревнований «Кожаный мяч». А что же оставалось делать, думаю теперь. И не просто думаю, а пытаюсь еще как-то увязать факт того, что на протяжении всех своих школьных лет (1962-1972) я жил в квартире дома №64 по улице Интернациональной в Бобруйске, и окно моей спальни выходило на пустырь, на котором впоследствии был построен единственный в Беларуси стадион, названный именем футболиста – Александра Прокопенко.

Уж сколько мы с пацанами километров накрутили в свое время на этом пустыре, который сейчас украшен спортивным объектом, не побоюсь этого слова, увековечивающим имя действительно выдающегося мастера кожаного мяча.

Евгений Булова, «Вечерний Бобруйск»

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