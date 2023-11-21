На Минском тракторном заводе произошел второй пожар за сутки 1 21.11.2023, 19:37

Горел электродвигатель.

На Минском тракторном заводе 21 ноября произошел пожар, сообщили в МЧС. Накануне там же горел трансформатор в сталелитейном цеху.

Пожар произошел в помещениях завода на улице Долгобродской в Минске. Спасатели сообщили о возгорании уже после того, как все потушили.

«Произошло загорание электродвигателя калорифера и отложений в воздуховоде тепловой завесы въездных ворот в одноэтажном кирпичном здании механического цеха», — рассказали в МЧС.

Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, в Минске произошел пожар в сталелитейном цеху Минского тракторного завода. Тогда горели элементы трансформатора, отложения масла на его корпусе, а также вытекавшее масло на площади около 30 кв. м.

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