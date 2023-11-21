На Минском тракторном заводе произошел второй пожар за сутки

На Минском тракторном заводе произошел второй пожар за сутки1
- 21.11.2023, 19:37
Горел электродвигатель.
На Минском тракторном заводе 21 ноября произошел пожар, сообщили в МЧС. Накануне там же горел трансформатор в сталелитейном цеху.
Пожар произошел в помещениях завода на улице Долгобродской в Минске. Спасатели сообщили о возгорании уже после того, как все потушили.
«Произошло загорание электродвигателя калорифера и отложений в воздуховоде тепловой завесы въездных ворот в одноэтажном кирпичном здании механического цеха», — рассказали в МЧС.
Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.
Напомним, в понедельник, 20 ноября, в Минске произошел пожар в сталелитейном цеху Минского тракторного завода. Тогда горели элементы трансформатора, отложения масла на его корпусе, а также вытекавшее масло на площади около 30 кв. м.