Белорусские контрабандисты нашли оригинальный способ переправки сигарет в Литву 21.11.2023, 19:51

Прилетели на воздушном шаре.

В Варенском районе Литвы, граничащем с Гродненской областью Беларуси, пограничники перехватили выпущенный белорусскими контрабандистами метеозонд с грузом сигарет, сообщила литовская погранслужба.

Вечером 18 ноября пограничники патрулировали село вблизи границы. В темноте они заметили и перехватили спускающийся латексный шар высотой около 3 метров.

К нему был прикреплен завернутый в полиэтилен груз — 750 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизами. Также шар был оснащен GPS-передатчиком. Видимо, для того, чтобы пособники контрабандистов могли определить точное местонахождение груза в Литве.

«По сравнению с полетами сигарет с помощью дронов, этот способ перевозки контрабанды пока не популярен, поскольку требует весьма специфических знаний и ожидания благоприятных погодных условий», — отметили в погранслужбе.

По мнению специалистов Литовской гидрометеорологической службы, этот объект напоминает используемые ими метеозонды. Такие шары ежедневно выпускают с Каунасской метеостанции. Метеозонд наполнен газообразным гелием или водородом. Чем он больше и чем больше газа, тем выше грузоподъемность шара.

В этом году за 10 месяцев литовские пограничники зафиксировали 95 попыток переправить контрабанду из Беларуси в Литву с помощью дронов. За аналогичный период прошлого года таких случаев было в три раза меньше, да и за весь 2021 год. — 17. Правда, таким способом перевозят небольшие партии сигарет.

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