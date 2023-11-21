Глава МИД Армении не поедет в Минск на заседание ОДКБ 21.11.2023, 20:37

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Арарат Мирзоян

Ранее отказался приезжать Пашинян.

Глава МИД Армении не сможет принять участие в заседании СМИД стран ОДКБ в Минске. Об этом Арарат Мирзоян сообщил в телефонном разговоре с белорусским коллегой Сергеем Алейником, сообщает пресс-служба армянского министерства.

Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны. В его ходе были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ. Арарат Мирзоян отметил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД ОДКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совета безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске.

Напомним, 14 ноября в ходе телефонного разговора (опять-таки по инициативе белорусской стороны) с Александром Лукашенко премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не поедет в Минск на заседание ОДКБ.

Армянским СМИ свое решение Пашинян объяснил тем, что ОДКБ, несмотря на свои обязательства, «не отреагировала должным образом на вызовы безопасности Армении»: «При всем уважении ко всем нашим коллегам, констатируем: почему каждый раз мы отправляемся туда (на мероприятия ОДКБ. — Прим. ред.) и повторяем одно и то же, не получая при этом никакого отклика, и возвращаемся? В следующий раз все снова повторяется».

Пашинян подчеркнул, что Армения «ищет и находит» других союзников по безопасности, потому что нынешние партнеры, «в том числе по объективным причинам, не имеют возможности продавать оружие и боеприпасы». И добавил, что решил не ехать в Минск «для того, чтобы дать себе и ОДКБ время подумать о дальнейших планах».

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