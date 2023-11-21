СМИ: Накануне мятежа Пригожин готовил тайное выступление в Думе 1 21.11.2023, 20:40

2,680

Евгений Пригожин

Главарь ЧВК хотел войти в российскую политику как легитимный и равноправный игрок.

Когда вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже готовился отдать приказ своим наемникам выдвинуться в Москву с требованием наказать министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба Сергея Герасимова, в Госдуме состоялось на первый взгляд ничем не примечательное мероприятие.

Около 5 часов вечера в Малом зале заседаний Думы собрались несколько десятков человек. Сначала собравшимся показали запись выступления лидера партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергея Миронова. Затем выступили несколько депутатов и функционеров этой партии. Они критиковали правительство за недостаточную поддержку военных в Украине, предлагали собирать деньги с россиян за счет государственных облигаций, ввести государственную монополию на алкоголь и другие меры.

К этому моменту «Справедливая Россия» стала восприниматься как симпатизирующая главе «Вагнера» и его наемникам. Партия несколько раз пыталась легализовать «Вагнер», приняв закон о ЧВК, а Миронов хвастался дружбой с Пригожиным и позировал с подаренной им кувалдой, ставшей символом жестокости после казни выданного Украиной пленного бывшего заключенного-вагнеровца.

Другой лидер партии — писатель-националист, лично участвовавший во вторжении в Украину, Захар Прилепин — за пару месяцев до мятежа обсуждал с Пригожиным ход войны в больнице, куда глава «Вагнера» приехал навестить его после покушения. В партийном отчете с этого мероприятия к удивлению ни разу не упоминается ни Пригожине, ни ЧВК «Вагнер».

Однако, именно этот «круглый стол» мог стать громким политическим скандалом. Пригожин готовился лично приехать на это мероприятие, чтобы выступить с жесткой критикой в адрес руководства российской армии, сообщили The Moscow Times на условиях анонимности источник в Госдуме и человек, знакомый с главой «Вагнера» и его планами. Человек, близкий к руководству «Справедливой России», подтвердил эту информацию.

«Он собирался озвучить весь мрак по СВО, по Минобороны, сколько на самом деле жертв среди наших бойцов. В общем весь пиздец. Помощники готовили его приезд», — рассказал знакомый Пригожина. По его словам, в окружении Пригожина всерьез рассматривали возможность того, что он придет в сопровождении действующего главкома ВКС Сергея Суровикина, который после мятежа лишился поста и попал в опалу.

«Пригожину нужна была статусная, официальная площадка с гербом. По задумке, в таком случае его заявления без цензуры точно бы принесли и положили прямо на стол к Путину», — считает человек, близкий к руководству Госдумы.

С началом полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года и возросшей ролью ЧВК «Вагнер» на фронте, влияние Пригожина существенно выросло. Довольно быстро он превратился в одну из самых медийных фигур России. К июню 2023 Пригожин занял пятую позицию после президента Путина в рейтинге уровень доверия россиян, сообщал «Ромир».

Однако рост влияния Пригожина и его агрессивная манера вести дела провоцировали все больше конфликтов не только с военными, но и с гражданскими представителями российской элиты. К началу 2023 года подконтрольным Кремлю российским СМИ приказали ограничить упоминания Пригожина, в частности его заявления о нехватке боеприпасов. К началу лета 2023 года Пригожин неожиданно для себя стал изгоем и лишился возможности лично обсуждать и решать вопросы в Кремле и правительстве.

«Даже в те кабинеты, куда он раньше буквально мог открыть дверь ногой, вход ему был заказан», — рассказал The Moscow Times чиновник российского правительства.

Главной проблемой Пригожина стало то, что он лишился прямого доступа к Путину. Именно поэтому он искал возможность привлечь внимание президента, добиться поддержки в противостоянии с Шойгу и Герасимовым.

В какой-то момент Пригожину показалось, что выступление в Думе поможет ему вернуть расположение Путина, считает источник, близкий к руководству «Единой России». Весной Пригожин приходил в Госдуму и обращался за разрешением выступить с трибуны. Однако получил отказ от спикера Думы Вячеслава Володина. «Володин отказал ему, потому что был запрет из Кремля на любую активность Пригожина», — рассказал источник The Moscow Times в Думе.

Тогда было принято решение организовать выступление Пригожина в Думе при помощи сторонников в «Справедливой России». Кадры с резкими заявлениями из Думы, по замыслу Пригожина, вынудили бы помощников Путина доложить ему о произошедшем. «Все готовилось в тайне от руководства Думы и от руководства партии», — отметил источник в партии. Прийти в Думу Пригожин должен был скрытно по приглашению одного из депутатов.

На «круглый стол» должны были прийти операторы и пишущие журналисты из медиа-холдинга Пригожина «Патриот». Они должны были подготовить публикации, но обнародовать их планировалось не в тот же день, а позднее: «Должен был быть грандиозный скандал».

Однако в последний момент планы поменялись. 22 июня — за день до запланированного выступления — собеседники The Moscow Times узнали, что Пригожин без объяснения причин отказался участвовать в мероприятии.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов, который был одним из выступавших на круглом столе, на вопрос, знал ли он о секретных планах Пригожина явиться на круглый стол, прислал ссылку на видео с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, оскорбляющим журналиста. Остальные участники круглого стола ответили на вопрос The Moscow Times молчанием. На момент публикации этого материала пресс-службы Госдумы и партии «Справедливая Россия» не ответили на запрос The Moscow Times. Также поступили Миронов и Прилепин.

Пригожин отчаянно хотел войти в российскую политику как легитимный и равноправный игрок. Не сумев сделать это с парадного входа, он попытался войти с черного хода — но просчитался, сказал The Moscow Times Андрей Колесников, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

«И тайная подготовка провального выступления в Думе, и его поход на Москву — это попытка вернуть расположение президента. Он не хотел брать власть, а хотел показать свои возможности. Но он выбрал неправильный путь и просчитался», — заключил Колесников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».