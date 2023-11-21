«Белавиа» запустила новые рейсы в Москву из Гомеля 21.11.2023, 20:54

Сколько стоят билеты.

Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» запустила дополнительные рейсы из Гомеля в Москву, сообщили в пресс-службе компании.

В частности, сообщается, что уже с 14 декабря полетное расписание расширят авиарейсы по четвергам и понедельникам. Из московского аэропорта «Внуково» самолет будет вылетать в 17.40, а прибывать в Гомель уже в 19.05. Затем из Гомеля самолет вылетит в 20.00 часов, а прибудет в Москву в 21.25 часов.

Кроме того, с 18 декабря самолеты Гомель-Москва будут летать еще и по понедельникам.

- Всего «Белавиа» будет выполнять по указанному маршруту пять рейсов в неделю, - уточнили в пресс-службе.

На сайте авиаперевозчика билеты по указанному маршруту стоят от 149 белорусских рублей.