Покупатель Forbes не смог собрать нужную сумму 21.11.2023, 21:50

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Cделка провалилась.

Forbes Global Media Holdings, материнская компания журнала Forbes, отменил сделку по продаже журнала и связанного с ним сайта 28-летнему американскому бизнесмену Остину Расселу. Об этом сообщает Axios.

В электронном письме сотрудникам генеральный директор Forbes Майк Федерле заявил, что «отмена этой продажи не повлияет на нашу повседневную деятельность или бизнес-цели, наш несравненный мировой бренд».

Продавец, базирующаяся в Гонконге компания Integrated Whale Media Investments, расторгла соглашение с Расселом. Тот должен был закрыть сделку еще 1 ноября, примерно через шесть месяцев после того, как было объявлено о его предложении, но не смог собрать на это деньги.

«На протяжении многих лет в нашей компании не было недостатка в инвестиционном интересе, и мы продолжим рассматривать другие возможности, которые могут помочь ускорить нашу стратегию роста», — заявил Федерле.

В рамках сделки Forbes Global Media оценили в $800 млн, что примерно на 30% превышает реальную стоимость Forbes. У самого бизнесмена таких денег не было и нет, а инвесторов он нашел.

Часть суммы, примерно $300 млн, якобы должна была дать индийская Sun Group и ее вице-президент Шив Хемко, но эти деньги оказались под вопросом из-за связи с Россией и Китаем.

Еще одним инвестором сделки называли кенийского предпринимателя Джулиуса Мвале.

При этом российский бизнесмен Магомед Мусаев хваставшийся, что за сделкой на самом деле стоит он, сказал, что не инвестирует в Forbes ни единого доллара.

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