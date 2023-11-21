Клубы Месси и Роналду проведут товарищеский матч 21.11.2023, 22:00

Встреча состоится на турнире в столице Саудовской Аравии.

«Интер Майами» примет участие в товарищеском турнире Riyadh Season Cup, который пройдет в начале февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии. Об этом сообщает Marca.

В турнире также сыграют саудовские «Ан-Наср» и «Аль-Хиляль».

В пресс-релизе турнир назвали «Последним танцем».

Лидером «Интер Майами» является аргентинец Лионель Месси, «Ан-Насра» — португалец Криштиану Роналду.

«Это последний танец футбольного величия!» — написал в соцсети Х (Twitter) председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Последний раз Месси и Роналду играли друг против друга в январе 2023 года. Тогда «Пари Сен-Жермен», за который выступал Месси, провел товарищеский матч против сборной Эр-Рияда, где был Роналду. ПСЖ выиграл со счетом 5:4. Месси забил один гол, Роналду — два.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».