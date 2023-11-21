Уроженку Украины судили в Бресте по «хороводному делу» 21.11.2023, 22:17

Cудья Ольга Суходольская приговорила политзаключенную к трем годам «домашней химии».

Суд Брестского района рассмотрел уголовное дело против 51-летней политзаключенной Елены Дмитриевой. Уроженку Украины судили по «хороводному делу», сообщает «Берасцейская Вясна».

Политзаключенную обвиняли по ч.1 ст. 342 (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) УК Беларуси.

Дмитриева родилась в Украине, имеет белорусское гражданство, долгие годы проживала в Бресте. Ее задержали в начале августа 2023 года после поездки в Польшу за покупками — у нее проверили телефон и нашли там репосты. Сначала ей дали 15 суток ареста, но потом предъявили обвинения по «хороводному делу» и поместили в СИЗО-7.

Следственный комитет в октябре этого года публиковал пресс-релиз про фигурантку «хороводного дела», описание которой подходит под Дмитриеву (например, совпадает возраст). Ведомство утверждало, что женщина 13 сентября 2020 «выбегала на дорогу, танцевала и снимала происходящее на мобильный телефон», тем самым «приняла активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок».

По данным брестской «Весны», судья Ольга Суходольская 29 ноября огласила приговор Дмитриевой: три года «домашней химии» (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение).

Из-под стражи Дмитриеву освободили в зале суда. С учетом времени, которое она провела в СИЗО, ей останется отбыть около 2,5 лет «домашней химии».

«Хороводное дело» — одно из самых массовых репрессивных уголовных дел после протестов 2020 года в Беларуси. За участие в акции протеста, которая прошла 13 сентября 2020 года в Бресте, дают наказания от «домашней химии» до колонии. Осуждено уже более 130 человек.

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