Европейский парламент откроет свой офис в Киеве 1 21.11.2023, 23:05

Это усилит поддержку Украины.

Европейский парламент решил открыть офис в Киеве.

Об этом сообщает Euractiv.

«Европейский парламент согласился открыть офис в Украине, чтобы усилить поддержку украинского парламента, по просьбе высокопоставленных чиновников украинского правительства, согласно документу бюро Европейского парламента», - говорится в материале.

Решение, одобренное вечером в понедельник, направлено на облегчение отношений с украинским парламентом, в частности на его связь с соответствующими комитетами Европарламента, а также на облегчение административной работы.

В Европейском парламенте есть офис связи для каждого государства-члена, который помогает парламенту в работе с государствами-членами, например, при общении с заинтересованными сторонами, организации мероприятий и поддержании отношений с местными средствами массовой информации.

Зеленский попросил об открытии офиса в марте

Согласно документу, лишь несколько офисов Европейского парламента создано в неевропейских городах, включая Нью-Йорк, Аддис-Абебу и Джакарту, где сотрудники парламента прикомандированы к делегации ЕС.

Делегация ЕС в каждой стране, не входящей в Евросоюз, является дипломатическим представительством ЕС на территории, находящейся в ведении Европейской службы внешних действий.

Издание сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Европейского парламента Роберту Метсолу открыть представительство в Украине во время визита во Львов 4 марта. В конце апреля этот вопрос снова поднял спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Согласно документу, с которым ознакомился Euractiv, присутствие парламента в Киеве обеспечит «регулярное информирование комитетов Европарламента о текущих проблемах и процессах» не только в Украине, но и в «странах Восточного партнерства», - добавило издание.

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