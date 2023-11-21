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В США молодожены сорвали джекпот в $1 млн на следующий день после свадьбы

  • 21.11.2023, 23:15
  • 1,022
В США молодожены сорвали джекпот в $1 млн на следующий день после свадьбы

Теперь счастливые молодожены смогут отпраздновать медовый месяц как положено.

Американские супруги выиграли 1 миллион долларов на следующий день после свадьбы, теперь счастливые молодожены смогут отпраздновать медовый месяц как положено.

Как сообщает издание UPI, 57-летний жених из округа Ливингстон рассказал, что купил свой скреб-билет лотереи Diamonds & Pearls.

«Я купил билет на следующий день после свадьбы и отдал его жене, чтобы она его открыла», — сказал игрок.

«Когда она объявила сумму приза в 1 млн долларов, мы не поверили. Мы снова и снова читали инструкции, чтобы убедиться, что действительно выиграли. Для нас это была захватывающая пара дней!», — рассказывает мужчина.

Молодожены посетили штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать свой приз в 1 миллион долларов. Они решили забрать свой выигрыш сразу, сумма выигрыша составила 693 тысяч долларов.

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