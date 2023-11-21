ВСУ удерживают позиции на левом берегу Днепра и продолжают наступать на двух направлениях 1 21.11.2023, 23:27

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Ситуация на фронте 21 ноября.

Украинские силы удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области, а также продолжают ведение наступательных действий на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

В течение суток состоялось 33 боевых столкновения. Враг нанес 4 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Также, в ночь на 21 ноября оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету «Искандер-К» и 10 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено крылатую ракету «Искандер-К» и 9 ударных БпЛА. Кроме того, враг атаковал ракетами Х-31П припортовую инфраструктуру города Одессы и Белгород-Днестровского района Одесской области.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, здания Центральной городской больницы в г. Селидово Донецкой области и шахты «Котляревская», а также другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Леоновка, Поповка Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражено 3 атаки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении оккупанты вели штурмовые действия возле Северска Донецкой области, успеха не имели. Враг нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 5 атак противника вблизи Клещеевки и восточнее Южного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 8 атак. Обстрелял из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили 15 атак.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия в районах Работино и Каменского Запорожской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Урожайного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары возле Змиевки, Новоберислава, Казацкого.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно оккупированных территории Луганской области. Так, с целью усиления морального давления на украинских жителей Луганской области и принуждения их к получению гражданства РФ, так называемое российское оккупационное правительство приняло решение, что получить компенсацию для приобретения угля и дров на отопительный период смогут только те граждане Украины, которые согласились получить российский паспорт.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также склад боеприпасов противника.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 319 820 военных.

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