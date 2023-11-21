Под Смолевичами сельчане спасли травмированную собаку

Под Смолевичами сельчане спасли травмированную собаку1
- 21.11.2023, 23:38
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Овчарка несколько дней лежала у дороги.
На поле возле дороги к деревне Станок-Водица в Смолевичском районе несколько дней лежала собака, пишет smolevichi-24.by. Было похоже на то, что ее сбила машина. Она не могла подняться. В итоге две местные жительницы помогли животному и сейчас собирают деньги.
Жительницы деревни Станок-Водица Елена Пентка и Светлана Чернявская отвезли собаку в ветеринарную клинику в Минске. Чтобы спасти животное, потребовалась дорогостоящая операция. Но шанс на то, что овчарка будет ходить, все же есть.
Деньги на лечение пса собирают теперь всем миром — раскинули информацию по соцсетям, создали специальную группу в Viber. Туда добавляют всех, кто хочет помочь. Также там каждый день дают отчет по расходованию денег на лечение пса и рассказывают, как продвигается этот процесс.
Операция и трехдневное пребывание собаки в клинике обошлись в 4 600 рублей. Силами неравнодушных людей и жителей близлежащих деревень пока удалось насобирать 1400. Но волонтеры не сдаются.
Собаке уже дали имя — Шерри. Предыдущие хозяева пока не нашлись. Но новый дом у Шерри уже есть. Ее заберет Елена Пентка, которая не смогла пройти мимо животного, которое оставили умирать.