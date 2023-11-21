Подготовку за рубежом прошли более 100 тысяч украинских военных 21.11.2023, 23:54

Подготовка проходит в 32 странах.

Более 100 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку в более чем 30 странах-партнерах Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майор Александр Кириленко на брифинге во вторник, 21 ноября.

По его словам, в коалицию союзников, которые ведут подготовку военных ВСУ, входят 32 страны.

Начальник Главного управления доктрин и подготовки Генштаба Алексей Таран добавил, что система подготовка состоит из четырех приоритетов.

Для гражданских новобранцев предусмотрена 35-дневная базовая подготовка. Для опытных военных — подготовка современных командиров и профессиональная подготовка на иностранные образцы вооружений и военной техники. Также проводится коллективная подготовка подразделений различных уровней и штабов в первую очередь для ведения наступлений.

В ноябре министр обороны Британии Грант Шаппс сообщил, что Великобритания завершила подготовку 30 тысяч украинских военнослужащих, достигнув поставленной цели на семь недель раньше намеченного срока.