Стало известно, из-за чего закрылась легендарная гостиница Crowne Plaza в центре Минска 11 22.11.2023, 9:19

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Сотрудники отеля раскрыли подробности.

На этой неделе отель Crowne Plaza в центре Минска сообщил о своем закрытии. Ни срок, ни причины этого не сообщались. Коллективу закрытие гостиницы объяснили технической причиной. Откроется ли гостиница снова — неизвестно.

Об этом Office Life рассказал уже бывший сотрудник отеля, который работал там до 20 ноября этого года.

— Наше руководство упоминало срок возможного открытия гостиницы — через шесть месяцев. Но действительно ли есть такие планы, мы не знаем. На данный момент определенности нет, — рассказал бывший сотрудник в беседе с Office Life.

Кстати, в феврале 2022 года отель уже закрывался. Тогда причиной произошедшего тоже называли технические моменты. В сентябре того же года Crowne Plaza снова начала принимать гостей.

В этот раз прекратило работу и казино при отеле, а вот спа-центр продолжает работать.

Из-за закрытия сократили несколько десятков сотрудников: это в том числе горничные, повара и специалисты бэк-офиса отеля.

По словам участников рынка, к закрытию мог привести ряд факторов. За 15 лет работы Crowne Plaza состарилась и требовала модернизации и, соответственно, дополнительных вложений.

Генеральный директор Центра стратегического развития «Маркетинговые системы» Анатолий Акантинов отметил, что в целом значительная часть фонда гостиницы — относительно небольшие по площади номера. По его словам, размер номеров в современных отелях, как правило, больше, а это значит, что они составляли конкуренцию. И хотя в Crowne Plaza цену на размещение держали на среднем уровне, а порой и ниже, это не всегда срабатывало.

По оценкам собеседника, в отеле часто останавливались туристы из стран Западной Европы и Турции. Потоки первых уменьшились. Также благодаря международным спортивным мероприятиям на стадионе «Динамо» отель был популярен для размещения спортсменов. Сейчас таких гостей стало меньше.

— Большую роль играло и наличие казино. Благодаря ему в отеле тоже останавливались туристы. Конкуренция среди казино выросла как в Минске, так и в России — стало выгодно летать с этой целью в тот же Сочи, — рассказывает эксперт.

Другой собеседник Office Life напомнил, что еще в 2017 году появились сообщения, что у компании «Минск Принцесс Отель» (владелец здания отеля Crowne Plaza) серьезные долги перед бюджетом, банками и партнерами. Но акционерам во главе с турецким миллионером Суди Озканом с этими трудностями удавалось справляться.

Финансовое положение отеля усугубилось во время пандемии коронавируса. Не добавляла уверенности и неопределенная ситуация на рынке в связи с санкциями. Например, в прошлом году британская InterContinental Hotel, которой принадлежит право на отели Crowne Plaza, сообщила о прекращении работы в России «в соответствии с меняющимися режимами санкций Великобритании, США и ЕС, а также с постоянными и растущими проблемами с работой там».

Как сообщает журнал MICE&more, с 1 июля 2022 года отель Crowne Plaza Moscow WTC перестал быть частью сети отелей IHG Hotels & Resorts. Он продолжил работу в виде гостиницы в составе Центра международной торговли Москвы.

Эксперты белорусского гостиничного рынка считают, что, возможно, собственникам Crowne Plaza в Минске удастся справиться со сложностями и в этот раз. Вариантами решения проблем собеседники видят продажу отеля или возможность его возродить, вложив деньги.

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