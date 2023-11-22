Аркадий Мошес: В Москве должны понимать значение демарша Токаева 22.11.2023, 10:38

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Аркадий Мошес

Ждать ли распада ОДКБ в ближайшем будущем?

В Минске 23 ноября стартует саммит стран Организации Договора о коллективной безопасности. Саммит еще не начался, но уже вокруг него кипят страсти. Так Лукашенко звонил премьеру Армении Николу Пашиняну, чтобы уговорить его приехать, но получил отказ. С повестки саммита по инициативе Ереване снимается и документ о поддержке Армении ОДКБ. Насколько это неприятные моменты для Кремля?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с директором исследовательской программы по России, Восточному соседству ЕС и по Евразии в Финском институте международных отношений Аркадием Мошесом:

— Думаю, что это неприятный момент, но переоценивать значение происходящего я бы не стал. Кремль, безусловно, должен быть разочарован тем, что Армения начинает более активный поиск путей выхода из той системы союзов, в которую ее втащили. Я имею в виду то, что если вступление страны в ОДКБ в свое время воспринималось как логичный шаг, то о вхождении в Евразийское экономическое сообщество можно сказать прямо — в 2013 году президенту Саргсяну выкрутили руки.

Армения пыталась как-то балансировать. До 2013 года Ереван рассматривал ведение переговоров с ЕС по модели Грузии, Украины и Молдовы — то есть о соглашении об ассоциации и зоне свободной торговли. Еревану пришлось от этого отказаться, однако более упрощенную версию документа удалось подписать в 2017 году, а вступил в силу этот договор в 2021. Сейчас подписан документ о миссии гражданских наблюдателей ЕС, которые и так развернуты на территории страны. Очевидно, что Армения некомфортно себя чувствовала в лагере, где Россия ограничивала все другие возможности поведения. Также очевидно, что нормальных отношений между Пашиняном и Путиным быть не могло, ведь премьер Армении — представитель революции и улицы. А у Путина явно не может быть хороших отношений с человеком, который приходит к власти, не обращая внимания на то, как и этот факт как таковой, так и его дальнейшее поведение будет восприниматься Москвой.

Экскурс в историю длинный. Если коротко — то да, отказ приехать на саммит это неприятный момент для России, но вряд ли сюрприз. Думаю, этому не будут придавать большого внимания. Ясно, что Армения пытается уйти из российской сферы влияния, и в последнее время этот процесс ускорился. Потому что долгое время в Армении существовали определенные иллюзии, что Россия как военный союзник, а ОДКБ как инструмент военного союза придут на помощь в ее войне с Азербайджаном. Это представление было иллюзорным, а расставания с иллюзиями — всегда процесс болезненный, но это происходит, а Пашинян является олицетворением этого процесса.

— Есть ли какой-то практический интерес России в ОДКБ? Или это что-то из разряда символизма?

— Думаю, что у России есть интерес, потому что короля, как известно, всегда играет свита. Если ОДКБ развалится и из нее выйдут два-три государства, это станет серьезным символическим поражением России, ведь создать новый военный союз, новую систему безопасности, Москве может не удастся. Так или иначе, пик периода, когда интеграционные объединения с Москвой во главе считались имеющими будущее, прошел. Сегодня нужно сохранять то, что есть. Может быть, это парадоксально, а, может быть — наоборот, совершенно логично, но это устраивает Путина. Задача политика Путина и внутри страны, и за ее пределами, сохранить те структуры, которые существуют, или же вернуть то, что существовало. А не создавать новое. В этом контексте для Москвы было бы логично стараться сохранить ОДКБ.

— Довольно показательный момент случился и во время визита Путина в Казахстан. Глава Кремля в очередной раз не смог выговорить имя Токаева, а тот заговорил на казахском. Всей российской делегации пришлось хвататься за наушники. Понимает ли Путин, что его так называемые союзники дрейфуют в противоположном от РФ направлении?

— Мне трудно говорить о том, насколько реалистично представление российского руководства об окружающем мире. Думаю, что с течением времени оно становится более реалистичным. Они не могут не видеть, что Китай довольно активно приходит в Центральную Азию, и в том, что касается экономического аспекта — он вытесняет Россию, а не делает что-то вместе с Россией. При этом самим центральноазиатским странам тоже не очень уютно от перспективы, в которой Китай будет усиливаться экономически, а Россия будет сохранять какие-то позиции в сфере безопасности.

Страны Центральной Азии будут искать какой-то еще выход. Строить отношения с ЕС, а еще лучше — с американцами. Это все, конечно, про будущее, но в Москве должны понимать значение демарша с языком. А год назад было довольно критическое выступление на очередных «интеграционных посиделках» со стороны таджикского президента Рахмона, который довольно резко высказался в адрес Москвы. Периодически это происходит.

Думаю, вряд ли Кремль совсем не видит, что его сфера влияния размывается, становится пористой, что страны все время ищут какие-то попытки вовлечь в регион других игроков. Однако как конкретно они себе это представляют и перешел ли этот регион критическую черту — я сказать не могу. С моей точки зрения, пока не перешел, но он движется в противоположную от России сторону.

— Ждать ли распада ОДКБ?

— В ближайшем будущем — нет. В начале 2022 года ОДКБ показала свою способность вмешиваться во время политических кризисов. ОДКБ присутствовала в Казахстане во время волнений и показала, что исход кризиса зависит от ее присутствия. Думаю, что режимам, которые демократическими не являются, выгодно оставлять за собой возможность обратиться к такой организации, как ОДКБ. Так что, на мой взгляд, формальный распад этой структуре не грозит. Даже если Армения выйдет (хотя, она скорее тоже пока не выйдет, а лишь как-то ограничит свое участие или заморозит), не обязательно последует выход других государств.

Даже если в ОДКБ останутся только Россия и Беларусь, организация все равно будет существовать, хотя, возможно, называться она будет как-то по-другому, тут в информационном поле достаточно большие возможности. Посмотрите, «Союзное государство» России и Беларуси скорее мертво, чем живо, но никто не спешит его распускать. Такие бюрократические начинания живут очень долго.

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