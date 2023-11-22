Роман Свитан: При первой возможности Лукашенко будет уничтожен 4 22.11.2023, 12:47

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Роман Свитан

Верные присяге народу белорусские офицеры ждут своего часа.

Полковник Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор Роман Свитан поддерживает контакты с белорусскими военными, с которыми учился в советское время. В интервью сайту Charter97.org он проанализировал процессы, происходящие в белорусской армии:

— Любой военнослужащий, офицер дает присягу народу. Часть белорусских офицеров прекрасно понимает, что они сейчас находятся внутри российского оккупационного режима.

Украинцы пережили подобное при Януковиче. Просто у нас страна побольше Беларуси, мы смогли найти в себе силы и сбросить его. Белорусы попытались это сделать, но, к сожалению, по разным причинам не получилось. Однако осталось понимание того, что власть в данный момент захвачена российскими ставленниками. Белорусские офицеры, которые верны присяге народу, просто ждут своего времени.

Когда возникнет такая возможность, белорусские офицеры встанут на сторону народа, а не оккупационного режима.

— Какие условия для этого должны быть?

— Должна быть видна перспектива окончания определенных отношений, и тогда вы увидите цвет белорусской офицерства. Именно он встанет на сторону народа.

Украина же может помочь тем белорусским полкам, которые сейчас сражаются за Беларусь только на украинском фронте. Путинская Россия — общий враг, потому мы поможем сначала белорусским подразделениям, а далее поможем и всему белорусскому народу.

— В некоторых высказываниях Лукашенко заметно его надежда на то, что Украина его простила. Так ли это?

— Нет, у Лукашенко (как и у Путина) руки по локоть в крови жителей Киева, Ирпеня, Бучи и других населенных пунктов. Он прямой участник убийств мирных украинцев российскими войсками, которые проходили через территорию Беларусь с его согласия. Украинский народ этого никогда не простит и не забудет. При первой возможности он будет уничтожен, как и Путин.

К слову, белорусы не вступили в войну в феврале 2022-го как раз из-за того, о чем я упомянул ранее. Речь идет о противодействии настоящих офицеров белорусской армии, которые верны присяге народу. Они не дали возможности дать распоряжение армии выполнить приказ о вступлении в войну против братского украинского народа.

У Лукашенко есть обратная связь, он понял, что белорусская армия может развернуть штыки против него. То есть противодействии большинства офицеров и солдат не дало возможности принять прямой приказ, но Лукашенко косвенно участвовал в убийстве мирных украинцев, пропустив российские войска.

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