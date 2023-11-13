Роман Свитан: В белорусской армии есть партизаны, которые ждут своего времени 1 13.11.2023, 12:47

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Лукашенко свергнут военные?

Полковник ВСУ, летчик-испытатель Роман Свитан в интервью «Радыё Рацыя» высказал мнение, что в белорусской армии есть военные, настроенные на свержение Лукашенко:

— Я учился в СССР с 1981 по 1985 год (в Черниговском летном училище — прим.). С нами училось много белорусов, поэтому у меня много знакомых военных из Беларуси. У них много знакомых и в армии, и в погранвойсках. Поэтому знаю, что есть части, которые правильные, грамотные и пробелорусские.

Часть белорусских войск понимает, что страной управляет пророссийский оккупационный режим. Они пока вынуждены выполнять приказы, но как партизаны ждут своего времени. Думаю, они его дождутся.

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