«Ждать платного осмотра было очень долго» 1 22.11.2023, 14:24

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Шокирующий рассказ белоруски о происходящем в медицине.

Телеграм-канал «Белые халаты» поделился рассказом читательницы о борьбе ее матери с онкологическим заболеванием.

Цель рассказа — поделиться историей борьбы матери с онкологическим заболеванием в Беларуси. С диагнозом рака матки третьей стадии она прошла операцию, химиотерапию и лучевую терапию, начиная с осени 2022-го года.

Когда лечение подходило к концу, семья обратилась к лечащему врачу для уточнения состояния. Врач отказалась взять анализ крови, сделать УЗИ, хотя женщина жаловалась на плохое самочувствие. После того как дочь пациентки настояла на проведении обследования, была обнаружена киста печени и ухудшение анализа крови.

15 мая 2023 года больничный был закрыт, на следующий день пациентка вышла на работу. 26 мая 2023 года пациентке стало плохо. Дочь с матерью вновь обратились в онкодиспансер из которого их отправили в поликлинику к гинекологу. В поликлинике УЗИ не было, но при осмотре были выявлены нарушения.

Ждать платного осмотра было очень долго, поэтому они позвонили главному врачу онкодиспансера. При ухудшении состояния рекомендовано обращаться в больницу скорой медицинской помощи.

На следующий день в БСМП взяли анализы и провели обследования, был диагностирован асцит. Дочь с матерью вновь поехали в онкодиспансер. Назначена КТ и дано направление в больницу.

30 июня проведена эвакуация асцита.

6 июля проведен курс химиотерапии. «После химиотерапии маму отправили домой», - делится дочь.

10 июля они снова обратились в онкодиспансер... Было объявлено прямо в коридоре: «Твоя мать умирает».

Дочь предложила направить маму в РНПЦ в Боровлянах. Врач отказала и предложила отправить женщину сразу в хоспис. По сути, оставить ее без возможности продолжения лечения от онкологического заболевания.

26 июля - еще один визит в онкодиспансер. 31 июля - опять эвакуация асцита. Быстро собрали ее вещи и отправили в хоспис. Там семья отметила отсутствие пандусов, лифта, аппарата УЗИ.

«Белые халаты» отмечают, что письмо читательницы наполнено фрустрацией и непониманием, что нужно делать, и кто может помочь. Видна непоследовательность и неслаженность действий работников онкодиспансера и других лечебных учреждений.

16 августа все же была выполнена очередная пункция и удаление жидкости из брюшной полости. Пациентку вернули в хоспис. Потом был еще один визит в онкодиспансер и возвращение в хоспис.

«Мама сказала мне, что врачи сообщили ей, что она скоро умрет. Хотя я подписывала документ о неразглашении ее состояния, и обо всех изменениях с момента рецидива сообщать только мне».

У этой истории нет хэппи энда. В итоге пациентка умерла в хосписе, а ее дочь написала жалобу в Минздрав, но...

«... мне пытались объяснить, что состояние мамы было крайне тяжелое из-за болезни, а факты некомпетентности, равнодушия, хамского отношения, врачебных ошибок, постоянных отказов в помощи, считались нормой…».

Врач онколог дал несколько советов, как сохранить себя и дожить до лучших времен:

- Найдите «своего» терапевта, составьте с ним план чек-апов на год и следуйте плану. Даже если вас ничего не беспокоит.

- Если диагноз уже поставлен, обращайтесь за вторым мнением. Один из таких сервисов - оkdoc.me, в Беларуси доступен только через VPN.

- Используйте ресурсы, созданные для пациентов, чтобы узнать больше о вашем заболевании. Для пациентов с онкологией один из таких сайтов - cancer.org/, вообще их уже очень много, выбирайте надежные и достоверные.

- Ищите союзников, а не врагов. (Не)возможность оказания нормальной медпомощи не всегда зависит от человека, которого вы видите перед собой.

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