Что произошло в белорусской медицине за последние три года 1 23.11.2023, 21:21

Частные медцентры закрываются, врачи увольняются и уезжают за рубеж.

После событий 2020 года в Беларуси под пресс властей попали едва ли не все части общества. Сложно найти ту из них, к представителям которой не приходили бы с обысками, где бы не начались увольнения и другого рода давление на сотрудников за их гражданскую позицию. Не избежала такой участи и белорусская медицина — вернее, она стала одной из сфер, где репрессии развернулись масштабнее всего. «Зеркало» рассказывает на конкретных примерах о давлении на белорусских врачей, медсестер и их руководителей, происходящем в последние три года.

Ответ на медицинские марши — увольнения и репрессии

Давление на медиков стартовало с 2020-го. Причиной стали акции против фальсификации президентских выборов, начавшиеся 9 августа и продолжавшиеся до конца года. Активное участие в них принимали и медики — особенно после того, как в больницы стали поступать люди, пострадавшие от насилия со стороны силовиков. Когда медиков стали задерживать, их коллеги продолжили выходить — но уже на акции солидарности.

Например, в октябре 2020-го представители медицинского сообщества записывали видеообращение (сейчас удалено) — в ответ на заявления представителей МВД, что в отношении протестующих может быть применено боевое оружие. Медики подчеркнули, что жизнь и здоровье людей являются наивысшей человеческой ценностью и медицинским работникам порой приходится делать невозможное для их защиты и сохранения.

Осенью массовые протесты, столкнувшись с брутальным насилием, пошли на спад. В этих условиях медики взяли инициативу в свои руки. Например, 7 ноября 2020 года в Минске прошла акция протеста «Марш медиков». Демонстранты из числа сотрудников больницы скорой помощи, Белорусской медицинской академии последипломного образования, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова, РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии собрались у 1-й клинической больницы. К месту проведения акции приехали силовики. Спустя пять минут после ее начала начался разгон. Были задержаны не менее 57 медработников.

Медики выходили на протесты и в следующие дни. Например, 9 ноября они присоединились к очередному маршу пенсионеров и проследовали от минской площади Независимости до площади Якуба Коласа. Еще один марш пенсионеров и медиков состоялся 16 ноября.

Подавив массовые протесты, власть перешла к мести — увольнениям медработников. «Когда мы увольнялись в конце ноября [2021 года], еще даже не знали, что такое есть в нашей стране. А потом стали слышать отовсюду: там увольняют, еще и еще где-то», — вспоминала в разговоре с нашей редакцией одна из работниц сферы. Руководство объявило ей и ее мужу, что поступили списки на увольнение, предложило уйти «по соглашению сторон», иначе нашелся бы повод — и в трудовой книжке могла бы появиться неприятная запись. По словам девушки, увольнение было связано с политикой: они с мужем принимали участие в двух акциях.

Тогда же об увольнениях по политическим причинам нашей редакции рассказывали детский хирург в Минске, которая была членом инициативной группы Виктора Бабарико, собирала подписи, участвовала в записи видео против беззакония, фальсификации выборов и насилия, а также бывший врач — анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Яскевич, которого трижды увольняли за 2021 год — он ходил на воскресные марши в Минске. Многие врачи увольнялись сами.

В августе 2022 года стало известно, что в медицинский центр «Лодэ» пришел список на увольнение 13 или 14 сотрудников — и эти люди лишились работы. Но это редкий случай, когда о таких действиях властей становится известно.

«Врачей продолжают репрессировать. Аресты и увольнения стали, к сожалению, обыденностью. Несмотря на огромный дефицит [кадров], медиков все равно лишают работы по политическим мотивам. Есть черные списки в Минздраве. Поскольку наша система централизована, очень легко проследить за человеком, и неважно, врач или медсестра внесены в список — человек фактически лишается права на работу», — рассказывал в августе 2023 года проекту BPN координатор Фонда медицинской солидарности ByMedSol.

Увольнение медиков и их уход из отрасли действительно вызвали кадровый кризис в отрасли. Как подсчитали аналитики проекта «Кошт урада», в 2017-м в здравоохранении было нанято на работу на 2474 человека больше, чем уволено, в 2018-м — уже на 842, а в 2019-м — всего на 12. «После этого начался отток. В 2020 году из медицины ушло на 3422 человека больше, чем пришло, в 2021-м минус составил 2412 человек, а в 2022-м по состоянию на июль из медицины уволилось на 6126 человек больше, чем пришло в сферу (ситуация еще сгладится сезонным осенним притоком), — отмечают аналитики. — Общий баланс за 2016−2022 годы пока составляет минус 5010 человек, и видно, что отрицательная разница стремительно увеличивается».

На кадровый кризис наложилась эпидемия коронавируса. К примеру, в феврале 2022 года в поликлинике Борисова приема к врачу посетители ждали по шесть-семь часов. В том же месяце минчане часами не могли дозвониться до сотрудников скорой помощи и дождаться их визитов. Как только коронавирус отошел на второй план, власти с июля 2022 года отменили для медработников ковидные доплаты — правда, введя новую надбавку. Однако, как рассказывали медики, по сравнению с ковидными доплатами их зарплаты стали меньше. Ситуация не изменилась и сейчас — по словам врачей, поговоривших с «Зеркалом», зарплаты оставляют желать лучшего.

Пытаясь спасти ситуацию, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич еще в марте 2022-го, вскоре после начала войны, поручил подчиненным заняться упрощением трудоустройства для медиков, приехавших из Украины. Но проблему это не решило. На момент публикации этого текста в государственной базе вакансий есть работа для более чем 6,5 тысячи врачей-специалистов.

Добавим, что в ноябре 2023 года белорусских медиков стали принуждать подписать «обязательство не быть экстремистами». Как утверждает телеграм-канал «Белые Халаты. News», документ дают на подпись сотрудникам больниц. Медики должны подтвердить, что не будут «совершать действий по планированию, организации, подготовке и совершению посягательств на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя и общественную безопасность». Перечислены и 18 путей, которыми на все вышеуказанное нельзя посягать. Среди них создание незаконного вооруженного формирования, захват и удержание власти неконституционным путем, распространение «экстремистских» материалов и реабилитация нацизма.

Кстати, материалы самого канала «Белые Халаты. News», объединяющего многих медиков, несогласных с действиями властей, а также его чат еще в 2021 году были признаны экстремистскими. А студент-медик Владислав Мартинович, который обвинялся в администрировании ресурса, получил четыре года колонии.

Атака на частные медцентры

В мае 2022 года началось наступление властей на частные медицинские центры. Ради объективности отметим, что отзывы лицензий у них случались и раньше. Например, в 2005 году Минздрав отзывал эти документы у «Нордина» и «Экомедсервиса». Но последняя кампания по атаке на частные медцентры отличается своей продолжительностью, числом охваченных организаций и общими результатами.

Какие учреждения оказались под ударом? Всего их более десяти. Причины для приостановки лицензии на работу у них в целом были схожими. В клиниках находили лекарства с истекшим сроком годности, оборудование без договора на обслуживание и ремонт, нарушения в области санитарии и эпидемиологии, некачественное ведение документации и так далее.

«Нордин» — сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) пришли туда 13 мая 2022 года. Был задержан основатель и директор, известный психотерапевт и телеведущий Дмитрий Сайков (вечером того же дня его отпустили). 3 августа Минздрав приостановил действие лицензии «Нордина». Вновь центр заработал в начале октября после устранения всех нарушений. Со слов сотрудников известно, что одно из юрлиц Сайкова было оштрафовано на 500 тысяч рублей, но и после этого проверяющие органы не остановились на определении «откупной цены». Сам доктор вернулся к медицинской практике только в январе 2023 года.

«Клиника А1» — действие лицензии было приостановлено с 16 мая 2022 года. Клиника прекратила работу.

«Лодэ» — действие лицензии было приостановлено одновременно с «Клиникой А1». Компания смогла отстоять лицензию, возобновила работу в середине июня 2022 года. Но даже в июле ее счета оставались заблокированными. В октябре директор «Лодэ» Владимир Горбачев сообщил, что компания «осуществила корректировку» и доплатила в региональные бюджеты около 236 тысяч рублей. Сумма небольшая, поэтому, возможно, это лишь часть общих выплат. Еще в мае того года сотрудники «Лодэ» рассказывали, что медцентру выставили штраф в миллион рублей.

«Три Дантиста Плюс» — действие лицензии этой стоматологической клиники было приостановлено 3 августа 2022 года вместе с лицензией «Нордина». Вместе с детищем доктора Сайкова она вернулась к работе в начале октября.

«Мерси» — решение о приостановлении деятельности этого медцентра начало действовать с 26 сентября 2022-го. Клиника повторно открылась 8 декабря.

«Элитон плюс» — действие лицензии медцентра было приостановлено с 14 октября 2022-го, центров «Кравира», «Доктор Немо»,«ПлеядаМед» (Dental Clinic) — с 16 ноября. «Кравира» возобновила деятельность 31 января 2023 года. По состоянию на апрель 2023 года остальные три медцентра не работали. На момент публикации этого текста заработал также «Элитон плюс». А вот деятельность «Доктора Немо» до сих пор приостановлена. Похоже, что не работает и «ПлеядаМед» (Dental Clinic). Кнопка формы записи на прием на сайте организации неактивна.

«Новое зрение» — 17 января 2023 года в клиники этого медцентра пришли сотрудники ДФР, 17 апреля на ее владельца Олега Ковригина завели уголовное дело из-за зарплат в конвертах. 27 июля у медицинского центра забрали лицензию, все клиники закрылись. Оставшимся без работы медикам предложили перейти в госклиники.

ООО «Внуки Гиппократа» — действие лицензии прекращено 25 октября 2023 года.

Итого: из 11 клиник пять прекратили работу. Хотя, как отмечал Рустам Айзатулин (врач, 12 лет спасавший детей в РНПЦ ортопедии и хирургии), нарушения, в которых власти уличили частные медцентры, можно обнаружить практически в любом медучреждении страны, включая обычные государственные больницы и поликлиники. В них тоже есть лекарства с истекшими сроками годности, оборудование без договора на обслуживание и ремонт и нарушения в области санитарии и эпидемиологии. Что касается ведения документации, то врачи из государственных учреждений, как считает Айзатулин, просто не имеют времени для ее идеального заполнения.

Можно сделать вывод, что обозначенные Минздравом причины приостановления лицензий — не более чем формальные поводы.

Среди вероятных причин атаки называлась, например, попытка отомстить уволившимся после 2020-го медикам, перешедшим на работу в частные медцентры. Речь могла идти и о мести самим учреждениям, некоторые из которых бесплатно обслуживали людей, выходивших из ИВС на Окрестина. Еще одна теория — желание властей убрать конкурентов в сфере платных услуг у государственных клиник, что должно было увеличить поступления в бюджет. В пользу этой гипотезы свидетельствовало и решение Минздрава о запрете большинству частных аптек продавать рецептурные лекарства.

В мае 2022 года «Наша Ніва» побеседовала с людьми из сферы белорусской частной медицины. Тогда они склонялись к тому, что начался передел рынка в интересах частной клиники «Мерси». Как установил Белорусский расследовательский центр, владельцы этой клиники связаны с «табачным королем» Алексеем Олексиным (известным по роли «кошелька» Александра Лукашенко) и семьей старшего сына Лукашенко, Виктора. Однако, как мы знаем, позднее власти пришли и в саму «Мерси».

Цены на зубы — вниз!

Одним из направлений атаки на частную медицину стала стоматология. 7 июля 2023 года правительство приняло постановление, которым ввели госрегулирование тарифов на все виды стоматологических услуг. Оно вступило в силу с 1 ноября. До этого в Беларуси государство регулировало только стоимость ортопедической стоматологии и зуботехнических работ, теперь — и терапии, хирургии и ортодонтии.

Как пояснял главный внештатный стоматолог Минздрава, ректор БГМУ Сергей Рубникович, главная цель нововведения — сформировать справедливые цены, однако качество услуг после этого, как он убежден, не должно снизиться. По его словам, этому поможет пересмотр нормы времени на работу и расходов на материалы. Рубникович прогнозировал, что благодаря новому подходу и трудовые, и временные затраты на стоматологические услуги снизятся на 10−30%. В результате цены тоже должны уменьшиться.

После этого Минздрав озадачился пересмотром с 1 ноября норм времени и расхода материалов на платные стоматологические услуги, а также пересчетом предельных максимальных тарифов на них. С 1 ноября порядок установления норм времени и норм расхода материалов на новые платные стоматологические услуги отдали Минздраву. «Данный порядок будет определен специалистами ведомства дополнительно», — анонсировало 5 октября ведомство. Но по состоянию на 3 ноября стоматологические клиники были об этом не в курсе.

Максимальные тарифы на стоматологические услуги озвучили лишь 22 ноября. По сравнению с предыдущим регулированием в мае они не изменились.

Но это не значит, что анонсированное уменьшение цен не произойдет. В Минздраве ожидают, что сложное удаление зуба подешевеет в среднем на 42% (с 479 до 278 рублей), а лечение среднего кариеса — на 47% (с 163 до 86,4 рубля). В ведомстве не назвали конкретную дату, когда заработают изменения. Предварительно — к концу 2023 года.

Этот сюжет еще не завершен, поэтому подводить итоги рано. Пока же можно сказать, что постановление явно бьет по частным стоматологическим компаниям, которые составляют конкуренцию государственным структурам.

Ординатура на пять лет и планы по распределению для платников

На фоне нехватки медиков, особо обострившейся после 2020 года, власти перешли в наступление и в этой сфере.

6 ноября 2021 года Александр Лукашенко дал поручение министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу по поводу трудовой миграции врачей: «Ты мне должен внести в новом году предложение. Пришел в университет учиться — пришел, закончил. Мы тебя готовили — отработай 10 лет. Нам надо поставить все точки над i».

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова среагировала оперативно. При этом она даже развила идею своего начальника. 16 ноября чиновница заявила: «Министерству образования, вузам поставлена задача — распределять не только тех, кто учился на бюджетной основе, а распределять всех». Тогда в Минобразования «Зеркалу» сообщили, что на данный момент в Кодексе об образовании обязательное распределение для платников не предусмотрено, а на вопрос, планируется ли что-то подобное, ответили, что «пока поручений не было».

На некоторое время об этом предложении забыли. Но в мае 2023 года правительство подготовило новую редакцию закона «О здравоохранении». Важное изменение в нем касалось ординатуры — дополнительного и необязательного этапа последипломного образования, которое проходят не все врачи.

По новой редакции, все врачи-специалисты, прошедшие ординатуру (очно или заочно), обязаны отработать в государственной медицинской организации не менее пяти лет (до этого очники — два года, заочники же вообще ее не отрабатывали). Конкретные сроки отработки решили определять договорами о подготовке в ординатуре, которые врачи подпишут при поступлении. То есть на практике они могут быть и больше пяти лет.

Учиться в ординатуре разрешили лишь бесплатно. Так что, поступая туда, специалисты априори связывают себя обязательствами на 7−10 лет: от двух до пяти лет ординатуры и не менее пяти — дополнительной отработки. Так что «предложение» Лукашенко о десятилетней привязке специалистов к рабочему месту было реализовано на практике — хоть пока и частично.

Вдобавок в случае неотработки стоимость учебы необходимо возвращать в кратном размере. Прервать ее по своему желанию бесплатно тоже нельзя. Кроме того, среди задач ординатуры появилось положение о «допуске к оказанию специализированной и высокотехнологичной медпомощи». Возможно, таким образом врачей-специалистов поставят в условия, когда многие из них будут вынуждены проходить ординатуру, если хотят продолжать работать. Очевидно, новые правила имели под собой цель накрепко привязать врачей-специалистов к их рабочим местам.

25 октября закон опубликовали на Национальном правовом портале. Его основные положения вступят в силу через три месяца.

Кроме ординатуры, власти не оставляли надежды разобраться и с выпускниками медвузов. В мае того же 2023 года Лукашенко потребовал «разобраться» с медиками-целевиками. Политик подчеркнул, что у них не должно быть никаких отговорок по отработке: «Ты должен пять лет там отработать. Замуж, еще куда-то там… Это не принимается. Пять лет иди отработай».

Прошло четыре месяца, и 21 сентября Лукашенко собрал совещание, на котором обсудил с министром образования Андреем Иванцом вопрос распределения выпускников средних специальных и высших учебных заведений. Чиновник напомнил, что выпускники дневной формы обучения на бюджете отрабатывают два года, целевики — не менее пяти лет. Лукашенко подчеркнул, что считает это недостаточным.

— Неприемлемо для страны, когда специалисты уезжают за рубеж, а мы так спокойно к этому относимся. Вуз закончил, два года отработал. Что такое два года?! Это, считайте, мы его обучали в вузе и еще через наставничество опыт приобретает. Мы его обучаем два года на работе, в школе, допустим, если это учитель. И он (учитель. — Прим. ред.) или медик уезжает. Я считаю, что здесь должны действовать запретительные меры. <…> Ну, хотя бы полузапретительные. Допустим, пять лет. Правильно, целевик — не менее пяти лет. А может быть, еще и ориентировать где-то аккуратно, до семи лет. В противном случае не ходи в целевики, — сказал политик.

В распределении платников Лукашенко тоже не увидел никаких противоречий. По его мнению, белорусское высшее образование стоит дороже, чем платят студенты.

— Я сравниваю с уровнем оплаты там, на Западе. Там бешеные деньги это стоит. Поэтому ладно, платим столько, хорошо — отработайте.

Спустя три дня, 24 сентября, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Пищов заявил, что если студент откажется от распределения, то сумму, которую придется возместить государству, будут высчитывать индивидуально — в зависимости от того, в каком университете учился выпускник, на какой форме и по какой специальности.

Представитель Министерства здравоохранения Ольга Колюпанова привела пример из своей сферы. «И у нас была тенденция, особенно в 2020 году, когда за счет ковидных выплат семьи врачей гасили стоимость обучения — боялись за детей. Это было порядка 30 тысяч [рублей], — заявила она. — Но правительством было принято решение об увеличении суммы благодаря тому, что вернули выплаты за стипендию, за материально-техническую базу, за модернизацию университетов. И на сегодняшний день эта сумма составляет уже порядка 60 тысяч. Это минимум, который надо заплатить за медицинское образование».

27 сентября Игорь Сергеенко, глава администрации Александра Лукашенко, прокомментировал возможность распределения платников: «Высшее образование у нас становится чуть ли не всеобщим. И государство вправе требовать соответствующей отработки. Особенно у тех, кто учился за счет бюджетных средств», — считает Сергеенко. Он заявил, что, «возможно, отработка будет не два года, а больше», однако не уточнил — речь идет о сроках распределения для бюджетников или все же тех, кто получал платное образование.

Исходя из белорусских реалий, вполне возможно, что эти высказывания готовят общество к будущим изменениям. А значит, распределение платников, а также увеличение сроков отработки для бесплатников (в том числе медиков) станет реальностью.

В ожидании этих изменений власти борются с оттоком кадров и по-другому. Например, с октября 2023 года в больницах Гомельской области медиков увольняют только по согласованию с исполкомом.

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