Удар дронами по Крыму: в Джанкое поражена воинская часть россиян 24.11.2023, 12:26

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Уничтожены ПВО и РЛС оккупантов.

В Джанкое после атаки БПЛА разгорелся пожар: огонь мог охватить воинскую часть оккупантов. Видео

Ночные взрывы 24 ноября во временно оккупированном Джанкое (Крым) привели к масштабному пожару на территории воинской части россиян.

На это указал украинский журналист Денис Казанский, опубликовав видео.

Пожар в Джанкое очевидцы сняли издалека и из-за забора. Но кадры свидетельствуют, что возгорание было довольно сильным и охватило немалую площадь.

«Ночью у российской оккупационной армии в Джанкое случились какие-то проблемы. Злые языки говорят, что была атака беспилотников. Но министерство убийств РФ заявило, что все беспилотники сбили. Значит это точно не из-за них. Не может же министерство убийств РФ врать…» – иронически написал он.

С сарказмом отреагировал на очередную «бавовну» на временно захваченном полуострове и спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, назвав это «черной пятницей» для оккупантов в Крыму.

«Так хорошо пылает в/ч», – добавил он в описании к видео.

Также Братчук опубликовал аудиозапись перехваченного разговора оккупантов. Согласно озвученной информации, на территории воинской части в Джанкое произошло четыре взрыва, пока известно о трех пострадавших.

По словам мужчины, чей голос звучит на аудио, туда повторно выехали захватчики, но на территорию части не пускают.

Уничтожены ПВО, РЛС и личный состав захватчиков

Во время ночных взрывов в городе Джанкой во временно оккупированном Крыму были поражены военные части россиян, а также ПВО, РЛС и личный состав захватчиков.

Об этом сообщает Telegram «Крымские партизаны».

«В Джанкое поражена военная часть. Уничтожены ПВО и РЛС рашистов, а также личный состав», - говорится в сообщении.

Взрывы в Джанкое

В городе Джанкой во временно оккупированном Крыму раздались громкие звуки взрывов сегодня ночью, 24 ноября.

В сети отмечают по меньшей мере 7 мощных взрывов в районе города Джанкой.

Пользователи в соцсетях также сообщали об атаке беспилотников.

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