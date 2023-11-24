«Это уже предел»: Белорус начал худеть с 180 килограмм и снимать TikTok 1 24.11.2023, 14:22

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За три недели сбросил 15 кило и набрал пять миллионов просмотров.

«Здравствуйте, меня зовут Славка, я толстяк», — так начинается первый ролик эксперимента. В нем харизматичный парень без прикрас рассказывает свою историю и вовсю выкладывается в спортзале. Удивительным образом его искренность и целеустремленность позволили набрать миллионы просмотров уже за первые дни работы над собой, пишет «Онлайнер».

Славка — довольно известный в Минске владелец кальянной. Очевидно, что с такой работой ему было явно не до здорового образа жизни. Но став в очередной раз на весы и обнаружив там цифру 180, парень решил, что это уже предел и надо бы собой заняться. А чтобы не бросить и снова не сорваться на «пиво с колбасками» по вечерам, стал вести в TikTok видеодневник.

Первый ролик собрал 3,6 миллиона просмотров. Последующие — от ста тысяч до полумиллиона. Комментаторы поддерживают парня и мотивируют не бросать свое занятие, а он признается, что был не готов к такому всплеску интереса.

«До этого у меня было 14 неудачных попыток похудеть. По-настоящему получилось это только на последних курсах университета, когда поспорил с другом, что у меня появятся «кубики» на животе до лета. Кубики не появились, но я сбросил больше 40 кг, был горд собой и чувствовал себя намного лучше. Даже девушки стали сами звать на свидания.

Потом снова откат — все из-за неправильного режима, вредной еды и поздней работы. Покупал абонементы в спортзалы, ходил заниматься, потом срывался на пару дней, и возвращаться было уже стыдно: боялся, что все в зале будут считать меня слабаком. Чтобы такого не случилось больше, решил записывать ролики в TikTok. Люди будут видеть мой прогресс, я буду чувствовать ответственность и не смогу бросить — идея была в этом. Но чего я точно не мог ожидать, так это того, что людей будет так много», — рассказал нам парень.

«Спойлер: у него все получилось», — пишут на удивление доброжелательные комментаторы под видео Славы. И он их не подводит: за первые недели удалось скинуть целых 15 килограмм.

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