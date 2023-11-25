Вспышка «неизвестной болезни» в Китае: что Пекин ответил на запрос ВОЗ 25.11.2023, 9:23

Будет ли новая пандемия?

Стремительный рост заболеваемости пневмонией среди детей в Китае стал поводом для серьезного беспокойства во всем мире. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к китайским властям с запросом относительно вспышки «загадочного заболевания», и Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний, а также Пекинская детская больница ответили на обращение международной организации.

Как сообщает Bloomberg, в ответе китайской стороны говорится, что речь не идет о неизвестных патогенах, которые могли бы стать причиной роста заболеваемости.

В Пекине утверждают, что виной всему грипп, а также другие известные патогены. Резкий рост заболеваемости произошел раньше, чем обычно, из-за отмены ковидных ограничений в КНР (отказа от масочного режима и удаленного формата работы), но не стал неожиданностью для китайских медиков.

ВОЗ со своей стороны призвал Китай к всестороннему сотрудничеству по данному вопросу.

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