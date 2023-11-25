Ученые выяснили, сколько на самом деле спутников у Земли 25.11.2023, 11:45

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Луна оказалась не единственной.

Вопрос о том, сколько у Земли спутников оказался сложнее, чем считалось столетие назад. В небе невооруженным глазом можно увидеть только один спутник нашей планеты – Луну. Однако она не единственная, что имеет природное происхождение.

Об этом сообщает издание Live Science.

Многие столетия астрономы мира считали, что Луна является естественным спутником Земли и сравнительно недавно ученые развенчали этот миф. На самом деле Луна, которую мы можем наблюдать в ночном небе, в этом плане не единственная. Оказывается, в прошлом и даже сейчас вокруг Земли оборачивается гораздо больше спутников, чем считают большинство людей.

По словам ученых, единственным постоянным природным спутником Земли действительно есть Луна. Но гравитация планеты часто захватывает околоземные астероиды и пылевые облака, которые превращаются во временные спутники нашей планеты. Поэтому утверждение о том, что Луна – это единственный спутник Земли не совсем верно.

Принято считать, что на начальном этапе существования Земли – а это примерно 4,5 млрд лет назад – наша планета вообще не имела естественного спутника. За 4,4 млрд лет до наших дней в нашу планету врезалась протопланета размером с Марс под названием Тейя. В результате удара в космос улетели огромные куски земной коры. Согласно исследованию 2022 года, опубликованному в The Astrophysical Journal Letters, эти каменные обломки соединились, и за короткое время из них сформировалась Луна.

Современные астрономы считают, что иногда на Земле появлялись временные спутники, подхватывающие гравитацию планеты. Но они вращались вокруг Земли недолго, прежде чем улететь дальше в космос. Например, с 2017 по 2020 год вторым спутником нашей планеты был астероид 2020 CD3 шириной 3,5 метра, а с 2006 года в течение полутора лет вокруг Земли кружил естественный спутник – астероид 2006 RH120, шириной 6 метров.

К тому же вокруг Земли вращаются так называемые квазиспутники. Эти объекты вращаются вокруг Солнца по столь схожей орбите, что и Земля, что они кажется постоянно вращающимися вокруг планеты. Спутниками Земли, по словам ученых NASA, есть также и некоторые космические объекты, которые попадают в уникальную гравитацию систем Солнце-Земля или Земля-Луна.

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