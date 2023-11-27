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Какого витамина не хватает у 99% белорусов

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  • 27.11.2023, 13:46
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Какого витамина не хватает у 99% белорусов

Рассказала врач и кандидат медицинских наук.

Солнечных дней в нашем регионе не так много — организму не хватает витамина D. Насколько распространено это явление? О масштабе «недостачи» БЕЛТА рассказала врач лабораторной диагностики, кандидат медицинских наук, доцент Ирина Курстак.

— Если мы случайным образом проведем скрининговое исследование на количество витамина D в крови в белорусской популяции, то 99% имеют недостаток либо дефицит. Он, видно, сохраняется еще с детства. Ведь только сейчас активно профилактируют дефицит витамина D, только сейчас матери с рождения его дают, сами принимают, — сказала врач.

Специалист рекомендует однократно (хотя бы раз!) посмотреть, какой уровень концентрации витамина D в крови. Если он близок к норме, то нужно принимать профилактические дозы препарата. Если же совсем низкий, то надо начать с лечебных доз, а потом закончить это все профилактическими.

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