Правительство Моравецкого привели к присяге в Польше 27.11.2023, 19:19

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Матеуш Моравецкий

Фото: PAP

Его шансы получить вотум доверия в Cейме крайне малы.

В Польше после парламентских выборов приведено к присяге правительство Матеуша Моравецкого. Его переговоры с оппозицией, у которой большинство в Cейме, провалились.

Президент Польши Анджей Дуда привел Матеуша Моравецкого к присяге в качестве премьера страны, передает Polsat.

Выборы в нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши (Сейм и Сенат) состоялись 15 октября. По их итогам в Сейм прошли правящая «Право и справедливость» с 35,38% голосов, главный оппозиционный альянс «Гражданская коалиция» с 30,7%, «Третий путь» с 14,4%, «Левые» с 8,61% и «Конфедерация» с 7,16%. Несмотря на то, что «Праву и справедливости» не удалось заручиться большинством в Сейме, президент страны Анджей Дуда, также представляющий «Право и справедливость», поручил действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому формирование правительства, так как партия получила наибольшее число голосов по итогам выборов.

Три оппозиционных объединения — «Гражданская коалиция», «Левые» и «Третий путь» — 10 ноября подписали коалиционное соглашение для формирования правительства во главе с Дональдом Туском. В общей сложности они получили 248 мест в Сейме (парламенте) Польши против 194 у «Права и справедливости».

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