закрыть
27 ноября 2023, понедельник, 20:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Правительство Моравецкого привели к присяге в Польше

  • 27.11.2023, 19:19
  • 3,660
Правительство Моравецкого привели к присяге в Польше
Матеуш Моравецкий
Фото: PAP

Его шансы получить вотум доверия в Cейме крайне малы.

В Польше после парламентских выборов приведено к присяге правительство Матеуша Моравецкого. Его переговоры с оппозицией, у которой большинство в Cейме, провалились.

Президент Польши Анджей Дуда привел Матеуша Моравецкого к присяге в качестве премьера страны, передает Polsat.

Выборы в нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши (Сейм и Сенат) состоялись 15 октября. По их итогам в Сейм прошли правящая «Право и справедливость» с 35,38% голосов, главный оппозиционный альянс «Гражданская коалиция» с 30,7%, «Третий путь» с 14,4%, «Левые» с 8,61% и «Конфедерация» с 7,16%. Несмотря на то, что «Праву и справедливости» не удалось заручиться большинством в Сейме, президент страны Анджей Дуда, также представляющий «Право и справедливость», поручил действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому формирование правительства, так как партия получила наибольшее число голосов по итогам выборов.

Три оппозиционных объединения — «Гражданская коалиция», «Левые» и «Третий путь» — 10 ноября подписали коалиционное соглашение для формирования правительства во главе с Дональдом Туском. В общей сложности они получили 248 мест в Сейме (парламенте) Польши против 194 у «Права и справедливости».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин