Педиатр из Гомеля стала замечать у детей болезнь, о которой «все забыли» 2 27.11.2023, 19:31

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Зоя Добыш

Она объясняет, как ее распознать.

Педиатр из Гомеля Зоя Добыш активно показывает в Instagram свою работу и дает советы родителям, как следить за здоровьем детей. Она рассказывает, какие методы лечения эффективны, а какие использовать нет смысла или даже вредно. Напоминает, когда стоит прививаться и от каких болезней. А недавно врач заметила, что дети стали чаще болеть коклюшем, и объяснила взрослым, как не пропустить это заболевание, пишет «Зеркало».

«Коклюш — страшная инфекция, про которую все забыли»

Добыш в педиатрии больше 13 лет, она выступает за вакцинацию и «адекватный минимум в лечении ребенка». Недавно специалистка поделилась наблюдением, что дети стали чаще болеть коклюшем.

— Страшная инфекция, про которую все забыли. Были спорадические случаи. Сейчас три года «короны», перебои с вакцинацией, рост антипрививочного движения — и коклюш попер в гору, — рассказала она и показала видео, как может выглядеть приступ такого кашля. — Последняя вакцинация в Республике Беларусь от коклюша детям по календарю вводится в полтора года. В шесть лет можно вводить «Адасель» (российская вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка. — Прим. ред.), но многие об этом не знают, а также часто этой прививки не бывает в поликлинике.

По словам педиатра, опаснее всего эта болезнь для детей до года — они «просто задыхаются». Характерен коклюш также для детей от 6 лет и старше. Родители могут опознать инфекцию по иступленным приступам кашля, на пике которых ребенка может стошнить. Ребенок может как бы хватать ртом воздух, садиться во время кашля. Врач отмечает, что привитые дети тоже болеют коклюшем, но переносят его легче.

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