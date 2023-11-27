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В ВСУ призвали не портить сюрпризы для россиян

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  • 27.11.2023, 20:06
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В ВСУ призвали не портить сюрпризы для россиян

Просят сохранять тишину.

Украинцев и журналистов просят не распространять намеки о событиях на фронте преждевременно, чтобы не портить сюрпризы россиянам.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины в Telegram.

«Украинцы, медийщики, лидеры мнений. Вооруженные Силы Украины призывают вас не портить россиянам сюрпризы. Поверьте, мы лучше знаем, как трудно бывает удержаться, когда хочешь сообщить интересные новости. Но сейчас не время для намеков, что, мол, где-нибудь может случиться что-то интересное», - сказано в сообщении.

При этом в Страткоме отметили, что чем более неожиданными будут для врага сюжетные повороты, тем лучше будет для всех украинцев.

Поэтому там призвали помогать Вооруженным силам Украины и сохранять тишину.

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